Leonardo Somoza asume que llegó para cambiar el presente de Central y toma la decisión de desplazar del equipo a Emiliano Vecchio ante su bajo nivel físico. El jugador evitó la confrontación pero acusó una molestia muscular para no completar el entrenamiento. La decisión no sorprende debido al presente del diez y acelera su retiro, tantas veces amagado por el propio futbolista. Para recibir a Colón el viernes por la noche habrá más variantes, aunque recién hoy habrá ensayo de fútbol en Arroyo Seco.

Vecchio no es un líder positivo y su actitud no sorprendió a nadie en Arroyo Seco. El diez fue advertido por parte de Somoza que no será tenido en cuenta para el partido del viernes ante Colón por considerar el técnico que no se encuentra en plenitud física. Tampoco jugará ante Aldosivi y Lanús. Vecchio recibió el anticipo del entrenador antes de la práctica. Su actitud fue de resignación, no pidió explicaciones al técnico, pero tampoco entrenó. Acusó una molestia muscular para ausentarse del entrenamiento antes de tiempo. En vez de propiciar su recuperación, si la dolencia no es real, para llegar a la condición física que se le exige el jugador se fue de Arroyo Seco.

Ante la adversidad, Vecchio no es un líder positivo. Por el contrario, genera clima de tensión en Arroyo Seco como ocurrió con sus peleas con Cristian González y parte de su cuerpo técnico en el último año y medio. La posibilidad de que Vecchio vuelva a jugar con la auriazul depende exclusivamente del esfuerzo y la dedicación que haga para encontrar una condición física competitiva para la máxima categoría.

Somoza es probable que apueste por un delantero ante la salida del diez, y analizará otras modificaciones en defensa y mediocampo en el ensayo de fútbol de esta mañana. En el fondo, la salida de Cristian Baez por Facundo Almada en una posibilidad concreta. Aunque en el medio, quizá, el único que dejará el equipo es Vecchio, validando así la continuidad de Walter Montoya.