Ciudadanos rusos no podrán correr la maratón de Boston

La maratón de Boston, una de carreras más prestigiosas del mundo, no admitirá corredores rusos y bielorrusos este año debido al conflicto bélico con Ucrania.

Así lo informó la Asociación Atlética de Boston (B.A.A, por sus siglas en inglés), la organizadora de la carrera, al indicar que no reconocerá afiliaciones a los dos países europeos "hasta nuevo aviso" y reembolsará a los corredores que se registraron. Solo podrán competir los atletas rusos y bielorrusos que no residan en ninguno de los dos países, aunque no podrán correr bajo la bandera de sus naciones.