Uno de los temas que más preocupa a los vecinos de la capital riojana es el estado de las calles por los baches que hay en todos los barrios, así como en el micro y en el macro centro de la ciudad más poblada de la Provincia.



En las últimas horas se confirmó que el plan de asfaltado de la Municipalidad de La Rioja está demorado y que no comenzaría a ejecutarse en menos de dos meses.

La información fue confirmada por la propia intendenta Inés Brizuela y Doria, quien informó que “desde la Nación nos dijeron que avancemos en una primera etapa y para eso se habilitarán 100 millones de pesos. En los próximos 30 días haremos el llamado a licitación para comenzar con las obras”, dijo.

La idea original de los funcionarios municipales, tal como adelantaron en febrero, era que el programa ya estuviera en ejecución en abril, pero al no haberse concretado todavía la licitación de la obra, implica que para comenzar con las acciones en las calles quedan varias semanas por delante.

La Jefa comunal reconoció que el problema que existe alrededor del estado de las calles, pero responsabilizó a la empresa estatal de la Provincia “Aguas Riojanas”.

“Acá hay un problema histórico, la ciudad tiene una realidad y es que el sistema de red de agua y cloacas es obsoleto y hay pérdidas por todos lados. El 90% de los pozos son producto de pérdidas de agua. Y para arreglarlos la empresa Aguas Riojanas debe romper el asfalto porque no hay otra opción, eso está bien. El problema es que la empresa no saca el permiso para romper el asfalto, no paga la tasa de asfaltado y luego del arreglo tampoco tapa el bache. Entonces con tantas pérdidas que hay, nosotros tapamos un bache y aparecen 10 más, un problema histórico”, afirmó.

Tal como explicó “La Rioja/12” en ediciones anteriores, existe un relevamiento realizado por el municipio que determinó la existencia de 1.000 cuadras con problemas de asfaltado o reasfaltado. En ese sentido, se presentó el proyecto ante el Gobierno nacional a través del programa “Argentina Hace”.

En un primer momento la “Casa Rosada” aprobó avanzar en un paquete de 100 millones de pesos, lo que sería el equivalente a asfaltar en su totalidad 33 cuadras. Menos del 4% del total de calles afectadas.

En ese sentido, el proceso inflacionario que vive el país surge como un inconveniente más. La Municipalidad tiene previsto licitar por un costo estimado de 3 millones de pesos la reparación total de cada cuadra, pero cada mes el precio de los insumos necesarios para las obras crece y por ende la licitación queda desactualizada.

“Sabemos que en medio de este aumento de precios cada día que nos demoramos la licitación queda desactualizada en materia de precios y por ende las empresas pueden pedir una readecuación de costo, algo que es muy usual y a lo cual en general la Nación accede y lo realiza. Pero por el propio proceso administrativo de este expediente, ese pedido puede demorar aún más la ejecución de la obra una vez que ya fue iniciada”, comentaron a “La Rioja/12” en el Palacio Municipal Juan Ramírez de Velasco.

El conflicto por la intransitabilidad de las calles sigue creciendo, al punto que una organización social está por iniciar una medida judicial: “La Rioja/12” pudo confirmar que la agrupación “Jóvenes de Pie” está juntando firmas para presentar un amparo ante la Justicia advirtiendo que “las calles de la ciudad Capital están intransitables”.