El Mundial de Clubes 2025 se jugará del 15 de junio al 13 de julio de ese año en Estados Unidos. En total serán 32 equipos y River ya clasificó con su victoria de este martes ante Libertad: ¿qué necesita Boca? Los representantes de CONMEBOL.



El Mundial de Clubes se juega desde el 2000 —hasta 2004 coexistió con la Copa Intercontinental, que enfrentaba a los campeones de Champions League y Copa Libertadores—. Suele enfrentar a los campeones de cada confederación y al campeón del país anfitrión. Los representantes de Europa y Sudamérica, que siempre son los grandes favoritos, arrancan a jugar desde semifinales.

Pero ya desde hace varios años que la FIFA intenta buscar un nuevo formato para un torneo que nunca logró despertar el interés deseado. Desde hace más de una década los sudamericanos intentan pero no pueden imponerse a los europeos —el último fue Corinthians en 2012 contra Chelsea—, que lo ven como una copa de menor fuste. De hecho, en España lo llaman "Mundialito".

Formato Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes 2025 se jugará del 15 de junio al 13 de julio de ese año en Estados Unidos. En total serán 32 equipos.

Habrá una fase de grupos conformada por ocho grupos, cada uno compuesto por cuatro equipos que competirán todos contra todos a partido único



Los dos equipos mejor posicionados de cada zona avanzarán a los octavos de final.

A partir de los octavos de final, las eliminatorias serán directas con partidos únicos , así hasta la final

, así hasta la final No habrá partido de desempate por el tercer puesto.

Cómo se clasifica al Mundial de Clubes 2025

El pasado 17 de diciembre el Consejo de la FIFA anunció algunos nuevos detalles de cara al Mundial 2025. "Con el objetivo de garantizar la mayor calidad posible en función de los criterios deportivos durante las últimas cuatro temporadas, empezando desde la fase de grupos de la máxima competición de clubes de cada confederación, e incentivar los buenos resultados en todos los partidos de cada certamen, se aprobó la siguiente metodología para el nuevo Mundial de Clubes", sostiene la entidad que rige el fútbol mundial.

3 puntos por victoria

1 punto por empate

3 puntos cada vez que se supere una ronda de la competición

Equipos de CONMEBOL clasificados al Mundial de Clubes

En el caso de Sudamerica, el torneo que se toma en cuenta para clasificar es la Copa Libertadores. Hasta el momento, tienen su lugar asegurado Palmeiras, Flamengo y Fluminense como los últimos 3 campeones. y River por ranking. Falta el ganador de la edición 2024 y otro clasificado por el ranking, que ya no incluye equipos brasileros porque la FIFA dispuso que no pueden haber más de dos representantes de un mismo país, salvo que clasifiquen como campeones.

De esta manera, Atlético Mineiro, a pesar de aparecer tercero con 96 puntos, detrás de Palmeiras y Flamengo, no clasifica. Cuarto está River con 80, quinto Fluminense con 79 y sexto Boca con 71 —sin posibilidades de sumar porque juega la Sudamericana—. Los equipos que le siguen están muy lejos o no juegan la Libertadores, por lo que el gran riesgo para el Xeneize es que algún equipo argentino que no sea el Millonario salga campeón, pues eso lo dejaría afuera.

Los conjuntos con alguna chance matemática de superarlo en el ranking son Nacional de Uruguay, Independiente del Valle, Cerro Porteño y Barcelona de Ecuador. La principal amenaza es el Bolso, que debiera llegar como mínimo a las semifinales con tres victorias, un empate y una derrota.

Equipos clasificados al Mundial de Clubes 2025

África (CAF)

Wydad (Marruecos)

Al Ahly (Egipto)

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica)

ES Tunis (Túnez)

Asia (AFC)

Al Hilal (Arabia Saudí)

Urawa Red Diamonds (Japón)

Ulsan HD FC (República de Corea)

Europa (UEFA)

Chelsea (Inglaterra)

Real Madrid (España)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern de Munich (Alemania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Inter de Milán (Italia)

Oporto (Portugal)

Benfica (Portugal)

Borussia Dortmund (Alemania)

Juventus (Italia)

Atlético de Madrid (España)

FC Salzburg (Austria)

Norteamérica, América Central y Caribe (CONCACAF)

Monterrey (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Club Leon (México)

Oceanía (OFC)

Auckland City (Nueva Zelanda)

Sudamérica (CONMEBOL)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

River Plate (Argentina)