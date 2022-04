LA PIBA BERRETA Y SU TROUPE DESQUICIADA

Por Aldo F. M. Benítez

La Piba Berreta es Luludot Viento que también es La Rusa. Hasta hace poco era parte de la explosiva banda Lxs Rusxs Hijxs de Putx, pero el proyecto duerme una siesta actualmente mientras La Piba ha seguido bien activa tocando por CABA, Córdoba e incluso la costa argentina durante el último verano. Una troupe conformada por lo mejor de la escena queer perfo-musical local la acompaña en cada presentación en vivo, hablamos de Michelle Lacroix como host y cantante invitada, la joven Marté en sintetizadores y la artista visual Nina Kovensky en forma de conejo desquiciado, entre otrxs. Quienes alguna vez asistieron a estas presentaciones sabrán que cuentan con un desorden muy orquestado y estimulante. Casi como una experiencia 3D del mediometraje y disco “Golpe de (M)Suerte”, cuyo(s) sucesor(es) esta loca troupe se dispone a grabar/filmar durante este año. Por eso advierten que esta será su última presentación por un tiempo. En conversación exclusiva con SOY, La Rusa declara: “Yo creo que la gente tiene que venir a este último show principalmente porque de esa manera van a poder ser cómplices de un momento especial de esta agrupación que, en mi punto de vista, ha llegado a su maduración. Como grupo ya venimos hace casi un año tocando bastante, por lo que logramos entendernos bien.” Y agrega: “Estuvimos dando los mejores shows nuestros, cada vez se puso más lindo, entonces por eso decidimos frenar con los vivos y ponernos a grabar también como forma de registrar esta comunión que estamos sintiendo y como, por supuesto, nos vamos a reinventar en el estudio: es la última oportunidad de ver quiénes fuimos porque después seremos otras personas.” Cuando le preguntamos acerca de su singular seudónimo Luludot nos cuenta: “La Piba Berreta es mi nombre actual, después voy a cambiar de nombre, antes tuve otros nombres y para mí es como parte de un momento que no puede ser fijo para siempre, que cambia igual que cambiamos las personas, este nombre me acompaña más o menos desde 2016 y creo que ya está llegando a su crepúsculo”, concluye. Así que no se pierdan este show tan especial. Para esta loca troupe nada seguirá siendo como lo fue hasta acá. También tocan Marttein y Las Tussi. Entradas anticipadas en alpogo.com/evento/la-piba-berreta-marttein-las-tussi-6592. Viernes 15 de abril desde las 22 en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.



FESTIVAL POPUTRANS

Este viernes llega el festival solidario, una articulación entre Artistas Solidarios y Masculinidades Inter Trans y no Binaries con el fin de hacer crecer la Imprentrans, el proyecto socioeconómico del espacio para construir trabajo genuino y autogestivo. Entre muchas actividades, se presenta el libro de Facu Soto “El beso del hombre Araña” en su versión impresa, con 50 únicos ejemplares numerados y firmados por el autor, como un apoyo para Joe Lemonge, compañero trans que después de un proceso judicial injusto obtuvo la absolución. Además se subasta el cuadro de Julieta Secondi titulado “La ola que llegó para quedarse”, y como siempre sorteos, tarot, feria, comida, humor y un artista sorpresa. En el escenario Blitto y su pop electrizante comparte escenario con Invisibles Folclore, proyecto que nace en Folclore para Todes de la mano del Bebo Chacoma y Ariel Lorenzon, junto al humor de Andrés Gioeni. Conduce Abigail Zevallos. Entradas en teatroelpopular.com.ar. Viernes 15 de abril a las 21 en el Teatro El Popular, Chile 2080.

RECITALES

Vale Cini en Otoño de Koalas. Continúa el ciclo de videos y conciertos curado por Fabián Jara, DJ residente del club cultural queer Feliza, pensado para encender y visitar artistas disidentes y sus obras con actitud diversa y disidente. Esta semana se estrena la obra "La espuma" de Vale Cini, con show en vivo gratuito de la cantautora. Jueves 21 de abril a las 22 en Hasta Trilce, Maza 177.

Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Nuevo show de la legendaria banda de synth pop y dark wave teatral local formada por Peter Pank, Juan Pablo Malvasio, Hernán Martínez y Phoebe, con un show especial de Pascuas queer. Invitada: Carol VE, electro varieté a cargo de Emiliano Figueredo, Charlee Espinosa y Rodirgo Peiretti. Domingo 17 de abril a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Ivo y Javiera. El dúo de canciones queer que supo formar la mítica banda Bife se presenta en vivo para recorrer temas de su carrera y compartir con el público novedades, sorpresas y comidas ricas. Sábado 16 de abril a las 20 en Camping, Av. Libertador 999.

TEATRO

La mudita. Estrenó la obra con dramaturgia, actuación y dirección general de Irina Alonso, quien presenta un monólogo biodramático para darle voz a la historia silenciada de su tía abuela, Inés Bianco, víctima de una época en la que un hombre podía despojar a una mujer de todo, con ayuda de jueces y abogados. Domingos a las 16 en CELCIT, Moreno 431.

Lucy Ananá. Estrena la obra escénica en la que la protagonista expone sus universos cotidianos: la ecología urbana (su profesión) y la danza (su pasión) a través de su actual corporeidad: discapacidad motora adquirida. Un abordaje disruptivo en el vínculo entre la danza y la diversidad funcional con el objetivo de crear nuevas narrativas posibles. Entrada gratuita para personas con discapacidad escribiendo a [email protected] Sábados 16, 23 y 30 de abril a las 21 en Teatro del perro, Bonpland 800.

Valeria Radioactiva. Con dirección y dramaturgia de Javier Daulte y protagónico de María Onetto, continúa en las tablas la historia de Valeria, una famosa creadora de culebrones que, cuando cae gravemente enferma, los productores intentarán sacarle las ideas que anidan en su cabeza en un universo camp y surrealista. Funciones los martes a las 20:30 en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

FESTIVALES

Bienal de Arte Joven Buenos Aires 2022. Comienzan jornadas intensas de cuatro días de recitales, lecturas, conversatorios, muestras y muchas actividades en el Centro Cultural Recoleta y otros puntos de la ciudad que incluyen todo tipo de temáticas y movidas con entrada libre y gratuita. Programación completa en centroculturalrecoleta.org. Del miércoles 20 al domingo 24 de abril en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

MUSICA

Noelia Sinkunas. La pianista y compositora acaba de sacar "Salve", el nuevo material discográfico en el que reúne una serie de vivencias personales, íntimas, como resultado de un proceso creativo y de experimentación en torno al chamamé y las formas de la canción litoraleña. Disponible en todas las plataformas digitales de música.

MUESTRAS

Paréntesis. Relatos desde la incertidumbre. 43 proyectos de 18 países confluyen en una gama de obras que reflexionan personal y colectivamente sobre las experiencias de la pandemia en distintos contextos geopolíticos, con obras de Sado Colectivx, Mitologías imaginarias y muches más: crisis políticas, existenciales, sexuales, sociales y económicas en territorios habitados por la estética, la poesía y el discurso crítico. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 19 en el CCEBA, Paraná 1159.

Hermana Soltá La Panza. Continúa la muestra del colectivo Mujeres que no fueron tapa, fundado por Lala Pasquinelli, mediante fotografías tomadas por mujeres sobre sus propios cuerpos haciendo foco en la diversidad y lo invisibilizado por ser diferente, acompañadas de vivencias y anécdotas. De martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TALLERES

Producción de espectáculos con perspectiva de géneros. Abierta la inscripción para el taller coordinado por Luciano Campodónico y Tamara Alonso, con una duración de 8 encuentros los miércoles de 18:30 a 20:30, comenzando el miércoles 4 de mayo en CFP 24, Morón 2538. Modalidad gratuita, con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes. Inscripciones en forms.gle/G4SfCxRqZ85etdpi7. Más información a [email protected]

Biblioteca Puig. La asociación Amigos del Museo Fernández Blanco abrió las inscripciones para su ciclo "Biblioteca, 1 libro, 4 encuentros", a cargo del profesor Miguel Vitagliano. En esta oportunidad se leerá "Cae la noche tropical" de Manuel Puig, cuatro clases los viernes a las 18:30, comenzando el 22 de abril. Informes e inscripciones a [email protected]

CONVOCATORIAS

Programa FED22 +300km. La Feria de Editores con la Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales de la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación invita a la convocatoria dirigida a editorxs que se encuentran a más de 300km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no tengan un stand para la FED22. El programa cubre pasaje, hotel y costo del stand. Toda la información en feriadeeditores.com.ar

Deconstruir la mirada: Narrativas visuales contemporáneas en clave de género. Hasta el 20 de abril se puede participar de la convocatoria del CCEBA para presentar obras con diversas miradas que aborden las desigualdades de género en América Latina. Toda la información en cceba.org.ar