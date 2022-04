“Considero que es necesario descomprimir la situación”, dijo anoche Pedro Troglio al anunciar su renuncia a la conducción del plantel de San Lorenzo, tras la eliminación de su equipo en Copa Argentina, frente Racing de Córdoba por penales.

La salida del DT se dio en medio de una larga crisis institucional y futbolística que atraviesa el club de Boedo, que sumó una nueva decepción tras ser eliminado del torneo en su debut frente a un adversario que actúa en la cuarta divisional del fútbol local.

El anuncio de la partida de Troglio fue hecho a los pocos minutos de haber terminado ese encuentro que se jugó en el estadio Juan Gilberto Funes de la ciudad de La Punta, en San Luis, que finalizó 1-1 y se definió por penales 4-2 a favor del equipo cordobés.

Las razones de la renuncia

“Los dirigentes me pidieron que me quede hasta mayo, pero no me parece lógico ni justo quedarme en el club, a cualquier costo”, sostuvo el entrenador durante la conferencia en que anunció su decisión de “dar un paso al costado”.



Bajo su conducción, el “Ciclón” ganó apenas un encuentro, empató cinco y perdió cuatro. En el partido de anoche, su equipo asumió la iniciativa pero sin la suficiente determinación como para prevalecer ante un adversario que actúa en el Federal A.

Lejos de cuestionar a sus jugadores por la mala actuación, Troglio se hizo asumió que “esto es responsabilidad exclusiva del entrenador” y se lamentó por tener que tomar la decisión de alejarse: “Pensé que se podía cambiar, pero no se dio”.

“Esto no tiene vuelta atrás”

“Ya le manifesté a los dirigentes mi decisión de no seguir. Considero que es necesario descomprimir la situación y dar un paso al costado”, sostuvo el DT que también pasó por Gimnasia La Plata, Independiente y Argentinos Juniors, entre otras instituciones.

Según contó, antes del cotejo de anoche mantuvo un encuentro con el presidente de San Lorenzo, Horacio Arreceygor, quien le pidió “que aguante hasta mayo”. “Son cinco partidos, pero creo que no es lo conveniente. Les doy la libertad a los directivos para que en mayo puedan armar lo que quieran”, manifestó.



Luego apuntó: “A los jugadores les agradezco por toda la predisposición que siempre mostraron, pero les dije que es una situación que no tiene vuelta atrás”.



El plantel que el sábado próximo se enfrentará con Platense sería dirigido por Leandro Romagnoli, actual entrenador de la división Reserva.