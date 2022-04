Diputadas de la provincia de Salta, que integran la Comisión de la Mujer, mantuvieron un encuentro con representantes del colectivo LGBT y organismos del Ejecutivo provincial, con el fin de abordar el proyecto de Ley Integral para personas trans. La iniciativa busca que desde el Estado y la sociedad en su conjunto se respete y promueva el ejercicio pleno de los derechos de las personas trans, y que haya una integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación principalmente.

La referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) en Salta, Mary Robles, es quien viene promoviendo la iniciativa en la provincia. En el encuentro la referenta aseguró que la aprobación de este proyecto en Salta es sumamente importante porque se reconocería al "grupo más vulnerado y que tiene una historia de persecución, vulneración, no aceptación" de una gran parte de la sociedad.

Robles viene articulando fuertemente con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) para que se habiliten espacios de discusión en torno a la iniciativa, pues afirmó que dentro del gobierno provincial aún siguen ausentes las políticas públicas para el colectivo de la diversidad, en especial, la población trans. En ese sentido, precisó que la existencia de esta ley permitiría el desarrollo de acciones puntuales en determinados ámbitos.

A modo de ejemplo, se refirió a las infancias trans vulneradas, asegurando que dentro del Ministerio de Educación no se deben permitir más casos de discriminación por no respetar la identidad de género. Recientemente se conocieron casos de directivos que demostraron no comprender la Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, a pesar de que la cartera que dirige Matías Cánepa aprobó el año pasado un Protocolo para el registro de cambio de identidad de género en las escuelas salteñas.

El concepto de "la integralidad, viene a reparar todo eso", expresó Robles, quien insistió en un acompañamiento sincero y real desde las instituciones educativas, porque son los lugares donde mayormente se manifiestan las transiciones en las infancias y las adolescencias. Si bien aún se conocen casos donde no hay una comprensión de la legislación, Robles aseguró que igual se avanzó gracias a la militancia que busca el cumplimiento de los derechos del colectivo.

El proyecto que busca su aprobación en la provincia también se encuentra en discusión a nivel nacional. Desde ATTTA sostienen que la iniciativa procura que se garantice la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población trans, teniendo en cuenta las leyes ya conquistadas como la Ley de Identidad de Género y la del Matrinomio Igualitario.

Es por ello que Robles precisó que "también se debe hacer camino abierto en Salta", y llamó a seguir discutiendo y exigiendo que el proyecto pueda aprobarse en la Legislatura provincial. Por lo que pidió el acompañamiento desde el gobierno de Gustavo Sáenz, ya que gran parte de los legisladores responden al oficialismo. "Vi el desinterés de nuestros diputados como ya pasó con el cupo (laboral travesti trans), que no llegó a discutirse ni en el Senado", expresó, "lo más cerca que estuvimos fue de una media sanción (en Diputados)", agregó.

En aquel momento "no quisieron dar más igualdad ni derechos. Hasta ahora Salta se revela a estos cambios sociales y es por eso que enaltecemos nuestro empoderamiento y el crecimiento de nuestra comunidad", manifestó. Añadió que espera que el proyecto no sólo se apruebe sino que también se cumpla, para que "la comunidad pueda tener y creer en un futuro mejor" reconociendo a las infancias, adolescencias, juventudes y adultos mayores.

En esa línea, destacó que en el encuentro se haya contado con autoridades de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, organismo recién creado en la provincia. Precisamente su secretaria, Itatí Carrique, manifestó que la reunión fue un "primer paso para seguir trabajando". Expresó que debe puntualizarse en la integralidad para reconocer a los distintos grupos etáreos y poder llevar adelante acciones en pos de la "igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad".

Por su parte una directora del OVcM, Ana Pérez Declercq, destacó la articulación que vienen teniendo con organizaciones trans, como ATTTA. Indicó que el reciente encuentro fue importante porque se debe mantener "el acompañamiento a un proyecto que tiene el carácter de ser integral", pues el debate se centra en el acceso a derechos en distintos ámbitos como la educación, la salud, la administración pública.

"A pesar de que tenemos 10 años de una Ley de Identidad de Género, es necesario sensibilizar y dar a conocer a quienes componen el cuerpo deliberativo, la problemática de la población trans de Salta", sostuvo.

Pérez Declercq dijo que espera que se llegue a buen puerto con esta iniciativa, y también recordó que anteriormente mantuvieron varias reuniones con los legisladores sobre el proyecto de cupo laboral, pero la discusión no avanzó porque el argumento que se presentó desde la Cámara fue que iban a esperar a que se contara con la ley nacional.

En junio del año pasado se aprobó esta ley y desde entonces, Argentina cuenta con la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. Sin embargo, no hubo nuevos llamados desde la Legislatura provincial.

Por ello, la directora del OVcM reiteró que la importancia del actual proyecto radica en dos aspectos. Por un lado, el reconocimiento de distintos ámbitos, no sólo el laboral; y por el otro, la diversidad de grupos etáreos que están presentes en el ejercicio de la ciudadanía. "Si bien todos somos iguales ante la ley, lo real es que tenemos personas que no acceden a todos los derechos por igual", indicó la funcionaria.

La diputada por el oficialismo, Gladys Paredes, también opinó que el encuentro fue positivo. Contó a Salta/12 que el proyecto lo viene trabajando desde mayo del año pasado junto a Robles, cuando la referenta le pidió su acompañamiento. Caracterizó la propuesta como "perfecta", dado que aseguró que era una iniciativa "justa".

"Trata de dar una respuesta a toda la desigualdad que hubo y hay contra la población trans. La discriminación, la falta de seguridad y el acceso a la salud integral se deben poner en debate", dijo la legisladora. Para Paredes, "hay que entender que esta ley tiene por objeto asegurar que las personas trans tengan el derecho pleno a las condiciones de igualdad, que muchas veces no aplicamos".

También dijo que el proyecto fue presentado formalmente en la Cámara, el 21 de junio del año pasado, por lo que ahora tocará el turno de hablar con los presidentes de las comisiones correspondientes. Del encuentro también participaron la presidenta de la Comisión de la Mujer, la diputada Mónica Juárez, y su par, Julieta Perdigón. También estuvieron la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Ines Boccanera; la representante por la Cámara de Diputados de Salta del OVCM, Florencia Sánchez; y el representante de Crianzas Diversas, Ricardo Berral.