El ex senador nacional y ex gobernador de la provincia de Tucumán José Alperovich declaró esta mañana ante el Juzgado Criminal y Correccional 35, en la causa abierta luego de que su sobrina lo denunciara por abuso sexual. Durante la indagatoria, el ex funcionario declaró para negar los hechos que se le imputan y no respondió preguntas. El juez Osvaldo Rappa tiene un plazo de 10 días para resolver su situación procesal, informaron fuentes judiciales.

Alperovich se conectó hoy desde las 9:30, a través de la plataforma Zoom, en lo que configuró la primera vez que es efectivamente convocado a indagatoria. Hasta ahora, el juez Rappa ya había recibido tres veces requerimientos de los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de Capital Federal, y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), para que fuera llamado a prestar declaración por el presunto abuso sexual contra su sobrina, ocurrido -según consta en la denuncia- entre 2017 y 2019.

Los tres pedidos de indagatoria de les fiscales

En diciembre de 2020, Vismara y Labozzetta habían formulado un pedido de indagatoria al ex funcionario y, en diciembre del año pasado, reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación. Los fiscales habían destacado en el dictamen que ya se habían llevado adelante una serie de medidas y que, debido a la prueba incorporada hasta el momento, no había más cuestiones a resolver que impidieran el llamado a indagatoria.



La denuncia contra el exgobernador tucumano fue presentada en noviembre de 2019 por su sobrina segunda y ex colaboradora, quien lo acusó por hechos de abuso sexual que habrían ocurrido entre diciembre de 2017 y mayo de 2019. En ese momento, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.



Tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.



En tanto, en diciembre pasado, Vismara y Labozzetta en base a los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que presuntamente tuvieron lugar durante 2018 en la provincia de Tucumán.