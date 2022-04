En la primera jornada del juicio por la muerte del joven Cristian Gallardo en un operativo policial, se escuchó este miércoles el testimonio de su madre, de dos hermanas y de su pareja. Todas dieron cuenta de los múltiples golpes que tenía el cuerpo, también le faltaba una pieza dentaria y se encontró un diente en el móvil de la policía en el que lo trasladaron.



Luego de la lectura de la requisitoria fiscal, la primera en brindar su testimonio fue la madre de la víctima, Alicia Salas, quien comenzó reclamando justicia para su hijo.

La madre relató que el 26 de agosto de 2019 su hija, Mariel Gallardo, la despertó para decirle "a Cristian lo llevaron preso". A las 7.30 salió a buscarlo en distintas comisarías sin que le dieran información de su paradero. "Fui a (la comisaría del barrio) Democracia y me dijeron que no estaba, que vaya a la Décima", sostuvo. También fue a la comisaría del barrio Lavalle, y a la Décima pero tampoco lo encontró ahí, por lo que volvió a la de Democracia donde finalmente, a las 11.30, le dijeron que su hijo estaba muerto. "Anduve de acá para allá buscando a mi hijo, no me decían nada", sostuvo.

Salas relató que en la comisaría de Democracia le dijeron que a su hijo lo detuvieron porque "estaba robando". "No por eso tenían que matarlo", razonó, correspondía, dijo, que lo pusieran a disposición de la justicia si había cometido tal delito.



Contó que a su hijo lo detuvieron en Finca Independencia, en la vivienda de un amigo al que no encontró cuando lo buscó para preguntarle qué pasó ese día. En cambio, la dueña de la casa le dijo que la policía entró pateando la puerta y se llevó a Cristian golpeándolo.

Salas relató que Cristian se había ido 6 meses antes a trabajar al campo en Embarcación. Cuando lo detuvieron, llevaba dos días de visita en la Capital viendo a sus dos hijos pequeños, a su pareja y demás familiares.

Ante preguntas de la defensa, que insistió indagando sobre el estado de salud del joven en relación a si consumía estupefacientes, la madre contestó que su hijo no tenía problemas de salud y que una sola vez fue al médico porque se había caído de la moto y se había lastimado una rodilla.

"Lo ví, estaba muy golpeado"

La pareja de Cristian y madre de dos hijos en común, Débora Noelia Rodríguez, declaró que estuvo en una relación con el joven durante 7 u 8 años. Dijo que él había regresado el 24 de agosto de Embarcación y recordó que fueron a bailar. El domingo lo habían pasado juntos, con los hijos, luego alrededor de las 19, el joven le dijo que iría a ver a su madre y no supo más de él hasta el día siguiente, aproximadamente a las 13.30, cuando una vecina le informó que "lo mataron".

La joven madre dijo que fue al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), allí encontró a la madre y a una hermana de Cristian quienes le dijeron que "lo había matado la policía".

"Lo ví, estaba muy golpeado", atestiguó Rodríguez. La joven refirió que sabía por la familia de Cristian que había ido a bailar y luego se fue con un amigo, "Pollito", a la casa de él en Finca Independencia. "Cuando pasó la policía", los persiguió y entraron a ese domicilio. "Los policías lo corretearon hasta la casa, lo sacaron de ahí, lo golpearon", sostuvo. También dijo que vio el video en el que se escucha "la voz de él, que pide auxilio".

Rodríguez contó que hace seis años Cristian se hizo estudios en el Hospital Piñeyro en Buenos Aires y salieron bien, y añadió que en los años que estuvo con ella el joven nunca se enfermó.



Mariel Gallardo, hermana del joven, reconoció al acusado Maximiliano Ozuna porque dijo que fue insultada por sus familiares con posterioridad a la muerte de su hermano. También reconoció a otro imputado que vive cerca de la casa de una tía, pero no recordó su nombre.

Mariel declaró que estaba durmiendo cuando recibió una llamada de su amiga Lorena, quien le informó que la policía se llevó a Cristian "a golpes" y que él gritaba. Se ocupó entonces de llamar a las distintas dependencias policiales, entre éstas la de los barrios Democracia, Santa Cecilia y Villa Lavalle, y a la Alcaidía, y en ninguna le dieron información sobre su hermano.

También habló con la vecina que le proveyó el video con la filmación que se proyectó en la sala. Dijo que fue grabado por una sobrina y que los padres tenían miedo. La mujer le contó que los policías golpeaban y ahorcaban a Cristian. "Supe que a mi hermano lo mataron", afirmó Mariel, cuando la jueza Norma Vera le preguntó cómo lo sabía, explicó que por la forma en la que las mujeres le contaron que se lo llevaron, aunque aún no tenía la confirmación.

El video fue proyectado en la audiencia, y filmado desde la ventana de una vivienda. En él se ve al móvil policial, se escuchan los gritos desgarradores de Cristian que luega se calla. Mientras se escuchan los pedidos de auxilio del joven el móvil se mueve.

Mariel dijo que presentó ante la Fiscalía fotos numeradas con los golpes que presentaba el cuerpo de su hermano. Además, contó que al ver las fotos del cuerpo advirtió que le faltaba un diente, por lo que también dio cuenta de esto al fiscal interviniente, y dijo que le presentó además una foto anterior a la detención en la que se ve que el joven tenía esa pieza dentaria. También señaló que en la caja del móvil policial se encontró un diente. Y también ratificó que Cristian no tenía problemas de salud.

"A mi hermano lo mataron"

"A mi hermano lo mataron (...) Fueron ellos", acusó a su turno otra de las hermanas de Cristian, Jennifer Gallardo.

Ella también fue alertada por su hermana Mariel sobre la detención de su hermano y salió a buscarlo en moto; en la comisaría del barrio Democracia preguntó a los policías si el joven estaba demorado ahí pero no le respondían, contó. Incluso, dijo que los efectivos se encerraron y no salían, que advirtió una "actitud rara" pero en ese momento no se dio cuenta de la magnitud de lo que estaban ocultando. Luego de esperar "bastante", la hicieron entrar a la comisaría, "como a las 11 o 12", y recién le dijeron que su hermano estaba muerto.

Jenifer luego fue a su casa y le informó a Mariel. Su madre había salido más temprano también a buscar a Cristian, cuando regresó ya estaba también informada del fallecimiento.

"Es que tu hermano se ahogó con la coca", recordó Jennifer que le dijo un policía. Dijo que no podía creer lo que le estaban diciendo, hasta que vio el cuerpo en la morgue. También recordó que los policías le preguntaban si Cristian tenía epilepsia, pero él no sufría ninguna enfermedad.

Observadores

Durante la audiencia, el Tribunal aceptó que participen en calidad de observadores la Secretaría de Derechos Humanos de Nación participe, representada por María Natalia Bauman, y los comisionados del Comité Provincial de Prevención para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, Rodrigo Solá y Andrés Giordamachi.



Fuera de la Ciudad Judicial se concentró una gran cantidad de personas para reclamar justicia por Cristian Gallardo, entre ellas, integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, conformada después de la muerte de este joven, cuando se unieron distintas familias que denuncian crímenes de la Policía de Salta. También acompañaron otras organizaciones sociales.

Los policías acusados son Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea, por homicidio culposo en concurso ideal con vejaciones calificadas, y Elio Maximiliano Moya, en su caso acusado por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado. Y es juzgado el civil Ángel Ismael Lozano, acusado por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento. La audiencia continuará este jueves a las 12.