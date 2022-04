Central sació su necesidad de ganar con una victoria por goleada ante Independiente que lo saca de sus urgencias. Pero el triunfo no se presenta como un punto de inflexión en el equipo de Leandro Somoza. Porque el juego del equipo no despejó muchas de sus dudas aunque logró recomponer, en parte, sus fallas defensivas. La serenidad llegó al minuto de juego con un golazo de Marco Ruben pero la figura excluyente fue Marcelo Benítez con intervenciones decisivas en los goles.

El partido se jugó como quiso Independiente. La visita administró la pelota a gusto pero nunca tuvo peso en el área canaya. Central no se inquietó por su papel secundario en el partido, conforme con lo hecho al minuto de juego, cuando Ruben conectó de zurda, con ángulo muy cerrado, un centro de Benítez para sorprender a Sosa. Una gran definición, característica del máximo goleador auriazul.

Central empezó a ganar en su primer ataque. Después hizo poco para destacar. Y si la visita hubiese tenido más decisión en los metros finales, el empate era inevitable. Porque lo tuvo Benavídez con un cabezazo desviado y en el segundo tiempo volvió a quedar frente a Servio, aunque la pelota también se fue afuera.

Somoza sacó rápido a Gamba para poner a Tanlongo. Central se defendió más y Laso lo perdió con cabezazo cruzado en el área chica. Independiente avanzó mucho y atacó poco. Servio desvió un remate cruzado de Fernández y cuando todos esperaban un final de angustia en el Gigante de Arroyito, dos intervenciones de Benítez llevaron tranquilidad a los hinchas.

El ex Defensa y Justicia sorprendió por derecha con un centro atrás y Velázquez marcó el segundo al desviar el balón con un taco, de espaldas al arco. Independiente sacó del medio y Benítez apareció por izquierda para dejar a Montoya frente al arco. Y el volante, a la carrera, superó a Sosa con remate alto. Central sacó tres goles de diferencia. Nada que pudiera comprenderse por el desarrollo del juego. El triunfo tuvo la explicación en las gravitantes acciones de Benítez, la capacidad goleadora de Ruben y los nervios del Rojo, que terminó con diez por expulsión de Insaurralde.

El triunfo trae a Arroyito días de serenidad después de mucho tiempo. Los hinchas cargaron ayer, antes del encuentro, contra los dirigentes y los jugadores, en respuesta el desánimo por el pésimo torneo que protagoniza el equipo. Somoza tiene por delante una semana de trabajo con mejor clima, aunque ayer Ruben anticipó su retiro a fin de torneo.

3 Central

Servio

Martínez

Komar

Almada

Blanco

Gamba

Yacob

Benítez

Ferreyra

Véliz

Ruben

DT: Leandro Somoza

0 Independiente

Sosa

Barreto

Laso

Insaurralde

Batallini

Ortega

Romero

Benavídez

Soñora

Pozzo

Benegas

DT: Eduardo Domínguez

Goles: PT: 1m Ruben (C). ST: 25m Velázquez (C) y 27m Montoya (C).

Cambios: ST: 7m Tanlongo por Gamba (C), 15m Blanco por Benavídez, Cazares por Batallini, Fernández por Benegas y Julián Romero por Pozzo (I), 21m Montoya por Véliz y Velázquez por Martínez (C), 24m Caraglio por Ruben (C).

Arbitro: Nicolás Lamolina

Cancha: Central

Expulsado: ST: 42m Insaurralde (I)