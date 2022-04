Putin aseguró que ya no hay combates en la "liberada" ciudad de Mariupol

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que ya no hay combates en la "liberada" ciudad de Mariupol al dialogar por teléfono con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien también habló sobre la situación "humanitaria" en Ucrania, informó hoy el Kremlin.



En su quinta conversación telefónica desde la invasión rusa el 24 de febrero, los dos dirigentes "hablaron en detalle de la situación en Ucrania en el contexto de la operación militar especial (nombre con el que Rusia refiere a su ofensiva)", dijo la presidencia rusa en un comunicado.



El Kremlin indicó que los dos dirigentes acordaron continuar los contactos para garantizar "la salida segura de navíos turcos de los puertos del mar Negro siguiendo los corredores humanitarios organizados por Rusia".



Putin aseguró además a su homólogo turco que actualmente no hay hostilidades en la ciudad ucraniana de Mariupol, informó el servicio de prensa del Kremlin.



"Sobre la situación en Mariupol, planteada por Erdogan, el presidente de Rusia destacó que la ciudad fue liberada y que no hay combates allí", dice el comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik.



Además, Putin afirmó que las autoridades de Kiev deben "asumir la responsabilidad política" y ordenar a las Fuerzas Armadas y a los batallones nacionalistas bloqueados en la planta siderúrgica Azovstal que depongan las armas.