Polonia denuncia "chantaje" de Rusia con el gas por su apoyo a Ucrania en la guerra

El primer ministro de Polonia acusó hoy a Rusia de intentar "chantajear" a su país con una abrupta suspensión de sus suministros de gas y dijo creer que la medida fue una represalia por recientes sanciones polacas contra Moscú por la invasión de Ucrania.



Las sanciones anunciadas ayer por el Gobierno del premier Mateusz Morawiecki tuvieron por blanco a unos 50 empresarios y compañías rusas, entre ellas Gazprom, la empresa estatal de gas ruso.



Horas después, Polonia dijo haber recibido una comunicación de Gazprom de que iba a suspender el envío de gas porque Varsovia no había cumplido con une nueva exigencia rusa de pagar el gas en rublos, la moneda nacional de Rusia, y no en dólares.



En una intervención ante el Parlamento, el premier Morawiecki prometió que Polonia no se verá intimidada por el corte del gas y dijo que el país del este de Europa estaba seguro gracias a años de esfuerzos para conseguir gas de otras fuentes que no fueran Rusia.