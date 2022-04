La madre de Guadalupe Lucero, Yamilia Cialone, aseguró este jueves por la mañana que la calza encontrada en los rastrillajes realizados por Gendarmería en San Luis no pertenecen a su hija. La nena está desaparecida desde el 14 de junio del año pasado.



"Recién salgo de la Fiscalía Federal para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día martes, dicha prenda no pertenece a Guadalupe, no tiene nada que ver con ella, ya que no es la que llevaba al momento de la desaparición", indicó la madre de la niña de 5 años en contacto con GO Noticias.

Este martes, cerca de 100 gendarmes hicieron rastrillajes en San Luis. El operativo se llevó adelante en un predio de 60 hectáreas del que el fiscal de la causa, Cristian Rachid, no reveló más detalles para no entorpecer la investigación.

En las últimas horas, cobró fuerza la hipótesis de que Guadalupe haya sufrido algún tipo de accidente y por ello se retomaron los rastrillajes cerca de la casa del barrio 544 viviendas, donde Guadalupe fue vista por última vez. Cialone está en desacuerdo con esta línea de investigación y reclamó que se hagan allanamientos en lugares donde Guadalupe podría estar con vida.



En los últimos 10 meses se desarrollaron 180 líneas de investigación en varias partes del país, se llevaron adelante más de 400 allanamientos y se secuestraron y peritaron más de 100 celulares, pero aún no se logró dar con el paradero de la menor. El 9 de diciembre, la causa pasó a la justicia Federal, por el posible delito de tráfico de personas.