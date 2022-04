DOMINGO 1

CINE

Piedra noche Continúa en cartel la ganadora de un premio en el Festival de San Sebastián, se trata de la nueva película de Iván Fund (Vendrán lluvias suaves, Toublanc). El film está protagonizado por Maricel Álvarez, Mara Bestelli, Marcelo Subiotto y Alfredo Castro. En él, Sina viaja a la costa para acompañar a su amiga Greta en la venta de su casa de veraneo. Hace menos de un año Greta perdió a su único hijo en ese mar y necesita su ayuda. Mientras embalan todo Bruno, el esposo de Greta, dice haber visto algo que confirma los rumores de los lugareños sobre la aparición de una extraña criatura.

A las 18, en el Museo de Arte Latinaomericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $600.

Encuentro de cine europeo La programación del este ciclo anual presenta la mirada de cineastas europeos sobre retos universales que repercuten en lo individual. Cada película invita a reflexionar sobre el contexto actual, la necesidad de transformación a nivel personal, así como sociedad, frente a los desafíos de hoy y del futuro. La Edición XVIII, ECE otoño 2022, tendrá una versión híbrida con acceso gratuito; con funciones presenciales en distintas ciudades del país y películas disponibles de manera virtual. Las películas ofrecidas de manera online estarán disponibles entre el 1 y el 31 de mayo, mes en el que se celebra el Mes de Europa.

Disponibles a través de www.cineueargentina.com.

Las garras del poder Todos los tópicos del cine político aparecen llevados al paroxismo en este film muy incorrecto. El director compendia con verdadera vocación sensacionalista las más conocidas atrocidades impulsadas por la política exterior norteamericana, las pone en escena de un modo curiosamente desinhibido (cualquier otro realizador hubiera dudado antes de poner a personajes históricos como Kennedy o el Che en la misma ensalada), y las denuncia con ferocidad. Del director Giuseppe Ferrara (El caso Moro, Los banqueros de Dios, Cien días en Palermo), con Riccardo Cucciolla, Claudio Camaso, Mariangela Melato, Francisco Rabal y Adalberto Maria Merli.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $700.

TEATRO

Prórroga para una despedida Omar fallece en su cama la tarde de un domingo cualquiera. Nené entra al cuarto y lo encuentra ya sin vida. En ese momento llega a la casa Marina, la hija de ambos. Nené, sin poder todavía reaccionar, decide demorar la noticia. Sobre el manto de este ocultamiento, la casa es tomada por un tiempo extraño, aquel que acompaña la pérdida de un ser querido ¿acaso más lento? ¿acaso irreal? La obra transcurre en ese instante que tarda la conciencia en empezar a asimilar una muerte.

A las 16, en Timbre 4, Av. Boedo 640. Entrada: $1000.

FOTOGRAFÍA

Paisajes de Guerra Retratos fotográficos en blanco y negro de excombatientes de la Guerra de Malvinas realizados en diversas ciudades del país entre 1994 y 2007 e imágenes de paisajes tomadas en las islas, que ponen a la vista los escenarios en los que se desarrolló el conflicto, conforman este ensayo de Juan Travnik.

Hasta el 29 de mayo, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

LUNES 2

ARTE

Afuera del Trompe L’oeil ¿Quién se hace cargo de Malvinas? La política, la historia, el cine, la literatura; se sabe que las artes visuales poco y nada. ¿Por qué la sociedad de la postdictadura y el corto-circuito del arte fueron tan esquivos y negadores con Malvinas? A 40 años de la Guerra, esta muestra de Daniel Ontiveros propone hacer arte con todo eso y hacer arte a pesar de eso. Mirar de frente, reflejarse en un espejo roto que nos devuelve una imagen silenciosa pero muy propia, en la que Ontiveros se hace cargo de la historia, con el afán de construir desde el arte, con el pasado ante los ojos y la mochila del futuro en las espaldas.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

Drama e inmersión Esta muestra investiga formas de teatralidad en las artes visuales. Reúne a seis artistas que emplean aproximaciones diversas a motivos, formas y convenciones dramáticas de tradición clásica en la pintura, el dibujo, la escultura y la fotografía. Cuando la performance como herramienta de investigación corporal se ha vuelto una institución del arte contemporáneo, la teatralidad pareciera adquirir un carácter de resistencia en tanto concepto en desuso (algo desfasado en el tiempo presente de las artes visuales) que se actualiza para renovar las relaciones entre cuerpos humanos y cuerpos de obra. Artistas: Camila Carella, Lihuel González, Agustín González Goytía, Juliana Iriart, Andrés Piña y Jair Jesús Toledo. La curaduría es de Leandro Martínez Depietri.

Hasta el 31 de mayo, en el El Obrador, Bartolomé Mitre 1670. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Parquedades La obra original Escenas de Parque para una Actriz, Video y Música es revisitada en el espacio de Rolf comentando la mítica acción que tuvo lugar en Bogotá en 1987. La convergencia de registros fotográficos, gráficos, sonoros, videográficos son puestos en obra para un montaje determinado por el diseño del espacio, del tiempo y del recorrido del espectador para una nueva versión de Parquedades la cual dialoga con la práctica de la instalación. Un proyecto que indaga sobre las posibilidades expresivas de la reconstrucción de un evento artístico que marcó la historia de la performance y el video en el continente. La instalación incluye obras de José Alejandro Restrepo y María Teresa Hincapié. Está curada por Andrés Garcia La Rota y Jorge La Ferla.

En Rolf Art, Esmeralda 1353. Gratis.

TEATRO

Papá Bianco y los Alonso Las hermanas Irina Alonso e Ingrid Pelicori, hijas de Ernesto Bianco e Iris Alonso, regresan con su espectáculo biodramático, de carácter documental, que propone recorrer la historia de su familia, conformada íntegramente por artistas emblemáticos de la historia cultural argentina. En esta ocasión, forma parte de las celebraciones por los cien años del nacimiento de Ernesto Bianco. Es una propuesta integrada por diferentes registros, que van desde lo narrativo a la recreación con tintes ficcionales, el recitado y la payada, hasta la confesión más intimista; con diversos materiales de archivo rescatados para esta pieza, tales como testimonios, audios, entrevistas, canciones, junto a la música original de recordados programas televisivos, obras de teatro y películas.

A las 20, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: desde $1000.

MARTES 3

CINE

Nuestros días En un viaje por los rincones de grandes ciudades como Milán, Nápoles o Venecia, y pequeños pueblos como Erice o Matera, la mirada se detiene en la intimidad de industrias familiares, artesanías de lujo, comercios, cooperativas y fábricas recuperadas; en el encuentro "uno a uno" de mujeres y hombres que trabajan, con la materia que transforman. Con el retrato de ese momento mágico y ancestral que da lugar a algo nuevo, se entreteje la devoción y la agonía de una clase trabajadora que ama, sufre y sigue luchando. Celebración del sentido colectivo. Este es el primer y ya aclamado largometraje documental de Gisela Peláez.

En el cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $90.

ARTE

Goliat persiste Esta exposición propone explorar sensorialmente la ciudad de Buenos Aires y pensarla como un escenario a descifrar. Mientras se circula, deambula o deriva por las calles los sentidos mudan las percepciones y la sinestesia gana lugar. El punto de partida para pensar las dimensiones sensoriales de la ciudad es el ya mítico e indispensable ensayo del escritor Ezequiel Martínez Estrada: La cabeza de Goliat. Esta muestra colectiva se propone transformar el objeto -Buenos Aires- para, desde una mirada intuitiva, abordarla en los recorridos de los artistas que, impulsados por el afán de transitar la ciudad, exploran sus límites imaginarios. El equipo de artistas está formado por Roger Colom, Alan Courtis, Bruno Dubner, Florencia Levy, Clara Nerone y Gabriel Valansi. La curadora a cargo es Lorena Alfonso.

En Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

ID.N La muestra colectiva en sala 7 exhibe los trabajos finales de alumnos de la carrera de Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda de la Facultad de Arquitectura y Diseño de UADE. Son “trans bicis”, artefactos de movimiento que nos permiten pensarnos en una dimensión móvil que trasciende a los estereotipos cristalizados culturalmente. Forman una serie de objetualidades híbridas para brindar nuevas metáforas sobre el ser nacional. La obras fueron seleccionadas por un jurado de expertos. Los proyectos revisan la configuración de narrativas e imágenes de nuestra identidad nacional. La curaduría es de Turquesa Topper, Gala Germain, Maria Constanza Salinas y Federico Cociolo.

Desde el 20 de abril, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Algo (de) ritmos Exhibición de Alicia Herrero que reúne una veintena de nuevas obras que vinculan el mundo de las estadísticas y la mirada macroeconómica con las Bellas Artes y la vida cotidiana. Herrero transforma el universo puro y duro de gráficos que abruman en pinturas sobre madera y tela, esculturas, acuarelas, intervenciones sobre los muros de la sala y ensamblajes. Para sus obras se nutre de gráficos, papers académicos y estadísticas suministradas por organismos internacionales, como Swiss Federal Institute of Technology (Suiza), que publica un estudio anual sobre la distribución de la riqueza global.

En galería Herlitzka + Faria, Libertad 1630. Gratis.

MIÉRCOLES 4

MÚSICA

Vic Mirallas El artista, músico y productor, llega por primera vez con su proyecto personal. Ha publicado singles con artistas como Camilo, Don Patricio, Bely Basarte, Juancho Marqués, Ca7riel y Muerdo. En noviembre publicó su disco Crucidramas, un compendio de diversos estilos. Sus directos tienen un nivel fuera de serie (acompañó giras de Alejandro Sanz) y combinan R&B, urbana, jazz, salsa y funk acompañado de unos músicos espectaculares. A pesar de sus años de experiencia, asegura que la expectativa de ser una promesa de la música se le hace grande, porque su objetivo es marcar un recorrido largo y no ser una máquina de hits.

A las 20.30, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: desde $2000.

La Fernández Fierro La orquesta que revolucionó la escena del tango con su impactante sonoridad y puesta en escena regresa a los conciertos en vivo, verdaderas celebraciones de un tango actual, visceral y poderoso. La agrupación de más de veinte años de vida que ha sido llamada "la aplanadora del tango", presentará nueva formación y repertorio, aunque también estarán presentes los tangos de Ahora y siempre, su último disco de estudio ganador de los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Tango Orquestal.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: desde $1300.

Puto y orquesta El bailarín y coreógrafo Carlos Casella presenta un concierto que recorre canciones populares de Latinoamérica y España junto a músicos invitados: Nicolás Rainone en contrabajo, Pedro Bulgakov en batería, Víctor Agüero en violín, Christian Terán en vientos y Diego Vainer en electrónica. El repertorio de Puto y orquesta abarca autores identificados dentro del movimiento LGBTIQ+, piezas musicales que expresan la conformación cultural histórica de lo queer y composiciones propias.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Kleiman y la Banda de Sonido La banda liderada por el conocido músico y periodista Claudio Kleiman, vuelve con su primer recital individual pospandemia en Bebop Club, presentando su repertorio compuesto mayormente de temas propios en la tradición del blues y rock nacional. Habrá canciones de su elogiado disco solista Era Hora y adelantos del próximo álbum, más alguna sorpresa del primer rock argentino.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $800.

CINE

Las noches de los monstruos Sol se muda junto a su madre a un pueblo en el que sólo encuentra hostilidad, el bullying de sus compañeras de colegio y el acoso de su padrastro. Pero conocerá a una perra misteriosa y mágica con la cual entablará una relación simbiótica. Con elementos fantásticos, la película de Sebastián Perillo (Amateur) es parte del cine de género. Actúan Jazmín Stuart, Esteban Lamothe y Gustavo Garzón.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $90.

JUEVES 5

TEATRO

Me encantaría que gustes de mí Fernanda Rosetti es una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad absoluta. Vive entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores vertiginosos que parecen ocuparlo todo. Entre las paredes de su departamento de Once, intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma. Basada en textos de Fernanda Laguna. La Compañía Trueno, un colectivo de artistas mujeres, surgió a partir de su primer montaje “Con los ojos de mi soledad absoluta''. Este es su segundo trabajo con actuación de Sol Fernández López y dirección de Luciana Mastromauro.

A las 20.30, en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556. Entrada: desde $700.

ARTE

Encantador de la noche Esta exhibición reúne más de cien obras de artistas principalmente argentinos, norteamericanos y europeos que integran el legado del artista Federico Klemm. La colección está integrada por piezas representativas de diversos movimientos artísticos como el surrealismo, el arte concreto, la transvanguardia italiana, el minimalismo, el pop, el nouveau réalisme francés, el informalismo y el arte óptico, entre otros, que la constituyen como uno de los acervos de arte argentino e internacional más relevantes del país.

En la Fundación Federico Jorge Klemm, Marcelo T. de Alvear 626. Gratis.

MÚSICA

Niños Conversando Niños Envueltos y Gente Conversando coinciden en invitar a una de las veladas más misteriosas y sorpresivas de este 2022. La pequeña orquesta psicodélica del abasto, Niños Envueltos, continúa presentando su tercer disco de estudio: La palabra inútil. Mientras que Gente Conversando adelantará canciones de su próximo álbum. Sonidos cercanos al pop. Sonidos cercanos al Bang! En una propuesta para toda la familia.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $800.

Grupo de los 5 Se inaugura esta exposición dedicada a cinco grandes artistas reunidos por la emblemática galería Bonino de Buenos Aires en los años 50 y 60. Los archivos muestran un constante intercambio de cartas entre artistas y galeristas. En ellas se tratan temas tan diversos como la transferencia de dinero por la venta de una obra, felicitaciones por algún acontecimiento artístico importante hasta saludos de navidad. A lo largo del siglo XX las galerías de arte como Bonino fueron espacios vivos cuyo objetivo trascendía la simple venta de obra. Eran espacios de sociabilidad, de debate, de exploración desde donde se ayudaba a motorizar y consolidar la carrera de los artistas. Se exhiben obras de Sarah Grilo, José Antonio Fernández-Muro, Miguel Ocampo, Kazuya Sakai y Clorindo Testa.

En Galería Jorge Mara La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

El artista como curador Alfredo Londaibere mostró muy tempranamente el deseo de conformar su propia colección de arte al tiempo que ensayaba un talento especial para organizar entornos domésticos sofisticados. Es la primera vez que este conjunto comprendido entre 1982 y 2014 toma estado público y permite advertir la agudeza de su mirada que dio forma a este repertorio de obras que conservan la memoria de una red artístico-afectiva y las marcas ineludibles de una época.

En Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222. Gratis.

VIERNES 6

MÚSICA

Quinteto revoloucionario El único quinteto oficial de la Fundación Astor Piazzolla se presenta por primera vez en Bebop. Considerado por la crítica y los expertos como la agrupación más importante del mundo en la interpretación de la música de Piazzolla, está integrado por Cristian Zárate en piano, Sebastian Prusak en violín, Sergio Rivas en contrabajo, Lautaro Greco en bandoneón y Esteban Falabella en guitarra eléctrica. Con el incansable trabajo de investigación y desgrabación que viene realizando, este Quinteto le da continuidad a la línea histórica del estilo construido por Astor y los solistas que lo acompañaron en las distintas formaciones,

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1200.

Juan López Llegado desde Córdoba, el artista presenta su catálogo completo, desde lo más inédito hasta sus más recientes lanzamientos. Una oportunidad única con muchos invitados especiales. Juan López abrió su camino musical en 2017 con su disco Yogurt con frutillas. Desde entonces, es conocido en la escena local como representante del indie pop romántico. En sus canciones y estética se perciben referencias de otros artistas contemporáneos como Cuco y Boy Pablo, también nuevos artífices de melodías de amor relajadas, llenas de luminosidad y frescura pese a hablarnos de emociones intensas.

A las 21, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $800.

R.A.M.O.N. + Cali Estas dos agrupaciones se reúnen en un encuentro de canciones que oscilan entre lo acústico y lo eléctrico y que propone una nueva manera de vivir un show de dos proyectos, ya que no hay cortes entre ambos conciertos sino que los músicos de ambas bandas se fusionan en un segmento de transición, generando así un fuego compartido que acompaña al espectador de principio a fin.

A las 23, en La Tangente, Honduras 5317. Entradas: $800.

ETCÉTERA

Memoria y celebración En el mes del nacimiento de Haroldo Conti (25 de mayo de 1925), y al cumplirse 46 años de su desaparición el 5 de mayo de 1976, el Centro Cultural que lleva su nombre homenajeará al escritor con una lectura performática de su obra que pone en escena el múltiple diálogo posible entre la narrativa y la música con lecturas de Paola Barrientos y música de Diego Schissi Quinteto.

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Borom taxi Ya puede verse de forma virtual el largometraje de Andrés Guerberoff (Reparador, Hamburg-Amerika Linie). Se trata de un retrato de la creciente comunidad negra en la Argentina, revelador no sólo de las particularidades, miedos y esperanzas de un número cada vez más grande de migrantes llegados desde África, sobre todo de Senegal, sino de cómo el país es percibido a través de esos ojos. El montaje empalma las calles de Once con las de Senegal, consiguiendo una extraordinaria continuidad a través de esos enormes mercados a cielo abierto donde todo se vende y se compra, y los chicos juegan a la pelota en la calle. Con Mountakha Samb, Mohamed Boye, Candela Benetti, Mouhamet Samb, Mbayang Diene y Massamba Seye. El film formó parte de la Competencia Internacional del Festival de Cine de Suiza.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $90.

SÁBADO 7

MÚSICA

Última Thule Daniel Melero firmó con la marketplace 3.0 Qurable.co para lanzar su disco más electrónico y experimental, el cual propone un juego de interacción con su audiencia. El lanzamiento se realizará en cuatro etapas e incluye la liberación de canciones para que su comunidad pueda remixarlas accediendo a un concurso para participar en un próximo disco. Esta es su presentación oficial y será la primera experiencia en Latinoamérica en que los seguidores de un artista participen utilizando tecnología de contratos inteligentes sobre la red Ethereum. Este disco no estará disponible en las plataformas Spotify ni YouTube.

A las 21, en el ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $1500.

Shitstem La cantante marplatense de 20 años fusiona el hip-hop con todo lo que le gusta, por eso se permite ir del tango al hardcore con una cuota de reggaeton. Consolidada rápidamente como una de las exponentes de la nueva generación, la artista más que rapera prefiere presentarse como alguien que hace rap. Juana Passeri a.k.a Shitstem samplea a Mercedes Sosa y en sus letras dice que la escucha más que a Tupac. El año pasado lanzó Detox: barras con una base de hardcore que bajan línea sobre su trabajo como artista, el feminismo, el barrio y por sobre todo, la autogestión.

A las 18, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: desde $700.

ETCÉTERA

Destaller de exploración sonora A cargo de Roberto Conlazo y Alan Courtis (integrantes de Reynols), esta experiencia propone instancias creativas de expresión sonora y más allá de lo sonoro que permitan explorar las potencialidades artísticas y creativas de cada persona. El trabajo concreto tiene lugar a través de un conjunto de ejercicios especialmente diseñados para investigar las posibilidades de la producción y recepción sonora. Estos ejercicios se realizan en sesiones grupales prácticas.

A las 16, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

La meca Este es un espectáculo unipersonal de teatro musical cumbiero, con música original en vivo, que muestra el ascenso, apogeo y derrumbe de un ídolo de la movida tropical que también sueña con un futuro mejor, también quiere salir adelante y compartir con sus seres queridos. Y que en el fondo solo quiere lo mismo que queremos todos: ser amados. La meca es una oportunidad de ver teatro, asistir a un recital de cumbia y presenciar el reality en que se puede convertir la vida de un pibe de barrio cuando se encienden las luces del espectáculo Dirigida y protagonizada por Mariana Cumbi Bustinza.

A las 17, en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $1000.

CINE

Songs for Drella Veinte años después de que Lou Reed y John Cale disolvieran The Velvet Underground, se reunieron brevemente luego de la muerte de Andy Warhol para grabar el disco Songs for Drella. Capturado en un show en vivo, el álbum explora la vida, los sueños, las aspiraciones y los miedos del mentor y manager original de la banda. El documental funciona como un recordatorio conmovedor de mantener a tus amigos cerca antes de que sea demasiado tarde. Dirigida por Ed Lachman, quien además filmó la oda de Todd Haynes a The Velvet Underground.

Disponible a través de MUBI.

