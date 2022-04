Poco hay que no se haya dicho aún sobre La Biblia según Vox Dei. Bastante clara quedó la cosa cuando el enorme disco doble y conceptual llegó a las disquerías de todo el país, el 15 de marzo de 1971. Nadie se había atrevido a tanto, en lo que iba del rock argentino. Esos temas sesudos, que demandaron ciento cincuenta horas de grabación –algo inusual para la época— en los estudios T.N.T. Esas voces. Esos arreglos orquestales. Esos Marshalls al palo, recién llegados de Estados Unidos, que Almendra había habilitado para detonar “Las guerras”. Esa armónica que viste bellamente el nacimiento de Cristo. Esa introducción poderosa y volada del “Génesis”, la ternura de “Libros sapienciales”, la calidez de “Moisés”: todo estaba ahí, concentrado en un álbum destinado a trascender, incluso, el marco del rock. En una obra que, además de ser la primera ópera rock -o algo así- del rock hispanoparlante, marcó un hito. Un fuerte lazo entre el entonces emergente rock criollo y “la sociedad civil”, que hasta entonces miraba de reojo las músicas, los hábitos, el ser en sí de aquella generación emergente. “Lo único que le faltó a La Biblia, creo yo, fue una buena traducción al inglés o al italiano, para que nuestros queridos Papas se enterasen de la obra. Y después, hacer una gira mundial importante. Pienso que la obra no ha recibido el trato que se merece, pero siempre queda la esperanza”, dice a Página/12 uno de sus hacedores, Willy Quiroga, en las horas previas a una nueva puesta de la obra.

La hora cero será pues a las 21 de este sábado 30 cuando un nutrido, amplio y ecléctico musical con decenas de nombres y apellidos, empiece a sonar: Piti Fernández, Emilio del Guercio, Miguel Zavaleta, Adrian y Ronan Bar, María Rosa Yorio, Juan Rodríguez, Osvaldo Zabala, Eduardo Frezza, “Vikingo” Martínez, Isa Portugheis, Juanito Moro, José Luis Fernández, Aníbal Forcada, Sergio Gramática, Claudio Surbano, Marcelo Montesano, Ines Bayala, María Eugenia Díaz, Perla Aguirre, Lilian Saba y Silvia Alonso. Ellos y ellas, confluirán en el Auditorio de Belgrano (Cabildo y Virrey Loreto) bajo el propósito de conmemorar el 50° aniversario del disco, que se atrasó un año a causa de la pandemia. “Voy a tener la alegría de conectarme con muchos músicos de real importancia para la música y la cultura argentinas. Realmente son compañeros míos que no siempre tengo la oportunidad de ver, porque estamos en distintos momentos, moviéndonos por todos lados”, señala el cantante, bajista y compositor quilmeño (y cordobés) que, dos semanas después del concierto, cumplirá 82 años. “El que me conoce lo sabe: pese a la edad, yo sigo siempre adelante sin mirar atrás. Es más, este recital me agarra en el mejor momento de mi vida”, resalta Quiroga.

Además de los artistas citados, la nueva puesta de La Biblia contará con la participación de la Orquesta de Cámara Sinfónica, bajo la dirección de Clara Ackerman y los arreglos orquestales de Patricio Villarejo. “Esta nueva puesta en escena con tantos músicos y en formato sinfónico es un premio que me da la vida”, insiste Quiroga. “Mi participación no va a ser todo el tiempo, lógico, ya que hay muchos músicos, y cada uno va a ocupar un momento muy específico. Por mi parte, estoy seguro de cómo será mi participación: me preguntaron qué quería cantar y yo dije ‘quiero cantar el Génesis', cuenta Quiroga, no solo autor de la emblemática introducción al bajo que abre el disco (La del “Génesis”, claro) sino también de la música de otras piezas, y del no menos sintomático dibujo del hombre-árbol que intenta atrapar el sol, como emergiendo desde las entrañas de la tierra.

La Biblia es, tal vez junto a la Misa criolla, de Ariel Ramírez, o la opera María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, la obra conceptual más versionada en la historia de la música popular argentina. Además de su presentación original –cuatro conciertos en el Teatro Alvear, en julio del '71-, fue revisitada en vivo por Billy Bond y la Pesada del Rock and Roll -junto al Ensamble Musical de Buenos Aires- el 9 de octubre de 1974 en el Teatro Gran Rex, y por los mismos Vox Dei, ya sin Juan Carlos “Yodi” Godoy, pero con las presencias de Luis Valenti y Juan “Pollo” Raffo, a fines de noviembre de 1986, en el Teatro Opera.

“Recuerdo muchas formas de haber presentado La Biblia. La primera vez fue durante varios lunes consecutivos en el Astral. Aquella vez hubo que cortar la avenida Corrientes porque había gente en la vereda y también sobre la calle, por lo que se tornó necesario desviar el tráfico. Después, la hemos presentado de muchísimas maneras: los tres días consecutivos del Ópera; el 40° aniversario, cuando volvimos al Astral con músicos de la banda The End como invitados, y un coro de cincuenta voces mixtas bajo la dirección del maestro Diego Sarquís. En fin, la verdad es que La Biblia me trae siempre muchas emociones, muchos recuerdos y muchos momentos distintos”, subraya Quiroga.

El bajista tampoco deja pasar aquella grabación de 1997 con sonido impecable, en la que el trío por fin pudo grabar la versión completa de la obra, al incluir dos temas –la versión completa de “Apocalipsis” y los dos movimientos de la obertura “El manto de Elías”- ausentes en la original, dada la desaparición de un master, luego recuperado, y registrado en 2005, en una impecable edición. Fue la del '97, además, la grabación que incluyó las participaciones de Fito Páez (voz en “Moisés” y el primer movimiento de “El manto de Elías”), Alejandro Lerner (Hammond, en el “Genesis”) y Andrés Calamaro (voz en “Las guerras” y “Libros sapienciales”). “La obra me ha dado muchas satisfacciones pero, como dije antes, no puedo dejar de recordar la primera presentación, la del Alvear, porque fue la más impactante de todas”.

-¿Por qué esta vez no estará presente Ricardo Soulé? Él fue quien, además de componer las letras de todas las piezas, le llevó la idea original a Jorge Álvarez, en 1970.

-En realidad, no sé porqué no fue convocado Soulé. No estoy en la producción de esto, están otras personas y la verdad que no sé a qué se debe que él no esté presente. No sé si es porque él no quiere o porque no fue convocado.

-Seguramente se te habrá cruzado por la cabeza y por el corazón la figura de Rubén Basoalto, otro actor crucial de La Biblia original junto a “Yodi” Godoy. ¿De qué manera creés que va a estar presente en el homenaje?

-Por supuesto que la figura de Rubén está continuamente en mi corazón y en mis pensamientos. No se puede olvidar que él me acompañó durante cuarenta y tres años de mi vida, y fuimos prácticamente una familia. Vi nacer a sus hijos, a sus hijas, y él vio nacer a Simón, mi hijo, y aparte fue su profesor cuando apenas tenía 7 años. Él hizo posible que Simón sea el músico que es hoy… Rubén siempre va a estar en mi corazón.

Los invitados

Entre los músicos que van a secundar a Quiroga en la nueva puesta, está Emilio del Guercio, colega suyo desde las épocas doradas de Almendra y Vox Dei. Le tocará en suerte colocar su voz en “Libros sapienciales”. “Sin dudas se trata de uno de los temas más bonitos del disco”, refiere el bajista, cantante y compositor a Página/12. “La Biblia es una obra muy trascendente, que con el tiempo fue adquiriendo un significado aún más profundo. Creo que se justifica esta presentación, porque siempre me pareció una especie de cantata muy sólida y homogénea musicalmente. Volver sobre ella hoy es importante, porque además porta un mensaje amoroso hacia la gente, que está perpleja por todo lo que sucede social y espiritualmente en nuestro país. Además, me entusiasma que sea con orquesta, un marco sonoro que le da grandeza”.

Otra de las voces de “Libros sapienciales” no viene del rock, pero sí de una sensibilidad musical capaz de comprender al género, y sus manifestaciones: Perla Argentina Aguirre. “La Biblia según Vox Dei implica cantar desde un lugar poco frecuente; me emociona y me deja pensando. Es una propuesta diferente, nunca encarada desde el lugar que la desarrolla este grupo”, enfatiza la cantautora y guitarrista rosarina. “Resulta emocionante cantar una canción como ésta, porque contiene un mensaje de amor divino, algo que por lo general se obvia o se descarta, pero que para mí envuelve como un abrazo músicos y músicas que, como yo, no provenimos de la disciplina rockera. Es bien posible que, desde el amor, esta obra emblemática movilice y genere los mejores sentimientos en la gente”

A Eduardo Frezza –al igual que Quiroga y Del Guercio, bajista, cantante y compositor- le tocó en suerte participar en el “Génesis”, y en “Las guerras”, dos inevitables clásicos de fogón. “La Biblia es una de las mejores obras de rock argentino, porque su música y sus letras representan muy bien al libro sagrado. En ella, están muy bien representados el Antiguo Testamento, la historia del pueblo judío y sus epopeyas guerreras. Siempre que se recuerde la verdad universal, esto será bienvenido”, arriesga Frezza, eterno músico de la eterna banda El Reloj.

De aquella generación también será de la partida Isa Portugheis, legendario baterista de La Pesada de Bond. Según su óptica, La Biblia significa ni más ni menos que una obra conceptual magistral. “Tanto lo es, que sigue vigente -además- por atemporal”. La primera vez que Isa accedió a ella fue a través del film de Aníbal Uset (Hasta que se ponga el sol) que retrata parte de lo ocurrido en el tercer B.A.Rock, realizado en Argentinos Juniors. “Me atrajo la onda tipo obra que giraba en torno a una temática, que utilizaba fragmentos de La Biblia para contar una obra musical y textual. No hay muchos trabajos como este, en el sentido de lo conceptual. Como soy agnóstico, me parece una hermosa obra musical: mi mirada sobre ella es artística”. La participación puntual de Isa será en la maravillosa y enigmática “Cristo, muerte y resurrección”. “Entiendo que la nueva puesta conserva los arreglos de las obras originales, en cuanto a los músicos de la banda, pero desconozco si son los mismos o no, respecto de la que hizo Bond en el '74”, duda el ex Pesada, que no fue parte de aquella grabación porque había partido al exilio meses antes.

Otro de los bateristas convocados es Sergio Gramática, el de Los Violadores. Admirador de la historia del rock argentino, tal como consta en su autobiografía, recuerda que tenía la edición de La Biblia en vinilo y la define, sino como la mejor, al menos como “una de las mejores” de la historia “pese a que es una obra extensa”. “Recuerdo que me impresionó mucho el sonido, porque en esa época tal no era como ahora. Me impactaron especialmente 'Genesis' y 'Las guerras', además del arte de tapa”. Precisamente en “Las guerras” Gramática hará la base bajo-batería junto a Frezza. “Este tema me viene a medida porque es el más rockero. Si bien todos son importantes, éste tiene cambios de ritmo: es un tema justo para mí. Y me encanta”, juzga el ex Violadores, que dijo presente –como espectador-- en la presentación del disco en el Ópera, en 1986. “Creo que esta puesta supera a aquella porque es sinfónica… Sin dudas, es la mejor que va a tener”.