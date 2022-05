Las Madres de Plaza de Mayo cumplieron este sábado 45 años de su primera ronda, que celebraron con dos actos. En la ex Esma, junto a funcionarios del gobierno nacional, las madres de Línea Fundadora fueron homenajeadas con la proyección de un video y un recital de los alumnos de la Escuela Popular de Música. “A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las ‘locas’ seguimos de pie”, señaló Taty Almeida en el encuentro, en el que Línea Fundadora firmó un convenio con el ministerio de Educación para crear un centro universitario especializado en derechos humanos. Por la tarde, las madres de la Asociación marcharon en la Plaza de Mayo, donde realizaron un acto en el que formularon fuertes críticas al Gobierno.





En la ex Esma

En la ex Esma estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y el ministro de Educación, Jaime Perczyk. La directora de la casa de Madres, Paula Maroni, explicó que el convenio que se firmó apunta a que “diferentes universidades en diferentes materias puedan venir a traer sus carreras a la ex ESMA y fortalecer el espacio institucional".

Fue un sábado de otoño nublado, en el que las homenajeadas --con más de 90 años la mayoría-- capearon el frío a fuerza de varias capas de abrigos superpuestos.

Taty habló del recorrido de las Madres, de sus 45 años de lucha. "No fuimos heroínas ni nada de eso. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo", planteó. Y añadió que aunque: "hoy quedamos muy pocas madres, estamos tranquilas porque están los jóvenes y a ellos les pasamos la posta”.

Perczyk les agradeció por ser “las madres de la Democracia para nuestro país, por su ejemplo y legado en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, por la búsqueda de un país con igualdad y democracia para todas y todos”.

En la Plaza de Mayo

En la plaza, acompañando el acto de la Asociación, estuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. El referente kichnerista habló antes que Hebe, y criticó como ella el rumbo económico. “Si lo que quieren es un modelo de producción pero con salarios bajos, tengan el coraje de decírselo a la sociedad”, sostuvo sobre la gestión de Martín Guzmán. Larroque consideró que el Frente de Todos, en su debate interno, “está discutiendo el sentido del peronismo. El peronismo tiene que ser peronismo y el peronismo es justicia social”.

Bonafini retomó ese hilo. “La revolución se hace todos los días y es solidaridad, lealtad y amor por el otro. Esa fue la lucha que dieron nuestros hijos. La política no es un camino para buscar trabajo”, planteó al tomar la palabra en el cierre del acto, que había tenido varios oradores.



La referenta histórica de la Asociación Madres de Plaza de Mayo recordó que cuando sus hijos “me hablaban del Fondo Monetario, a mí me parecía que no era verdad, que era demasiado. Pero la verdad es que ellos avanzan y se llevan todo. Son voraces". En ese marco, consideró que Guzmán "es un descarado". "Parece más ministro de los yankies que de nosotros. No sabemos qué carajo hace yendo y viniendo: arregla, nos miente él y nos miente el presidente, porque nos están poniendo la soga al cuello”. Y dijo más: “Hoy estamos viviendo momentos muy difíciles. Alberto está pateando para el otro lado, no cumple nada de lo dijo”.

Reconocimientos

Funcionarios de gobierno y dirigentes del Frente de Todos saludaron el 45 aniversario de las rondas con publicaciones en sus redes sociales.



En su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández manifestó su "eterna gratitud" a las Madres. “Hace 45 años un grupo de mujeres se reunió en Plaza de Mayo con la esperanza de saber dónde estaban sus hijos y nietos y con el coraje de enfrentar a la dictadura más atroz”, escribió el mandatario al publicar un video de homenaje.

La vicepresidenta Cristina Kirchner también escribió sobre el aniversario: describió a las madres como “un ejemplo de valentía y coraje sin par” y puso el acento en que fueron “mujeres que enfrentaron, en la soledad más absoluta, al terror de la dictadura”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se sumó a la conmemoración con una foto en la que se lo ve junto a Hebe de Bonafini. También publicaron mensajes de reconocimiento el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Justicia, Martín Soria; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y su par de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.