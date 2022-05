A dos años y medio de la condena por abuso sexual gravemente ultrajante que recayó sobre el exsacerdote de Reconquista, Néstor Monzón, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe le denegó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Así lo confirmaron las querellas, luego de que en diciembre de 2019 se lo penara a 16 años de prisión -sentencia que permanece firme-, por los hechos cometidos contra dos niñes que tenían 3 años en 2015, cuando él era párroco de la iglesia María Madre de Dios. "En Santa Fe ya no queda trámite", aseguró una de las querellantes, la abogada Luciana González. Si bien a la defensa le queda la vía del recurso federal, ante el máximo tribunal nacional, la letrada sostuvo que no creen que se pueda dar vuelta la sentencia.

El nuevo fallo judicial se conoció en las últimas horas, luego de que la defensa del religioso de 53 años presentara el recurso contra el fallo condenatorio. "Le rechazaron el recurso de inconstitucionalidad. De ahí fue en queja a la Corte (provincial) y allí no se le abrió el recurso, considerando que no se dan los presupuestos previstos por ley. Ahora la defensa va por el recurso extraordinario federal", detalló la querellante sobre el paso a paso del expediente.

La decisión del tribunal provincial es el segundo revés judicial para el exsacerdote, ya que en octubre de 2020 la Cámara Penal de Vera confirmó la sentencia dictada en juicio, por decisión unánime, y dejó firme el veredicto atacado por la defensa.

Monzón llegó a juicio en estado de libertad. En aquel momento el fallo de primera instancia fue trascendente porque tras imponer la condena solicitada por las querellas -ya que la Fiscalía había pedido 12 años-, el cura fue a una nueva audiencia, donde se ordenó que cumpla con la prisión preventiva. Semanas después, en el expediente canónico se resolvió la "dimisión del estado clerical".

El veredicto le atribuyó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de ministro de un culto religioso reconocido.

Para las familias afectadas, el camino no fue fácil. Monzón fue denunciado en diciembre de 2015 por la madre de la niña, luego de haber escuchado el relato de su hija. Meses después, se sumó una segunda denuncia, por parte de la familia del niño, primo de la nena. En abril de 2016, el ex sacerdote fue detenido e imputado, pero tiempo después fue beneficiado con prisión domiciliaria y no tardó en recuperar la libertad, estado en el que llegó a juicio. Según la presentación que dio inicio a la causa, los abusos fueron cometidos a fines de noviembre de 2015, en una vivienda emplazada en el predio de la parroquia de Reconquista, donde Monzón era sacerdote.

La abogada de la familia del nene lamentó que "no se le dieron recursos del estado para una terapia". Y planteó que, por otro lado, Monzón está "cumpliendo condena en el penal de Santa Felicia. Un penal con cancha de fútbol, una inmensa arboleda, actividades agrícolas, biblioteca. Uno de los mejores sino el mejor penal de la provincia", aseguró.