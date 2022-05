El papa Francisco manifestó que tiene la intención de visitar Rusia para conversar con Vladimir Putin y pedirle el fin de la guerra en Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero. Además, consideró que la actitud de la OTAN facilitó el estallido del conflicto y reiteró en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera que por el momento no está en sus planes una visita a Kiev.

Francisco le hizo llegar a Putin, mediante cardenal Parolin, el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú veinte días después de que estallara el conflicto, el 24 de febrero. Sin embargo, hasta el momento el jefe de la iglesia católica no recibió una respuesta, pero insiste con la concreción de esa vista. "Putin no puede y no quiere hacer este encuentro en este momento", lamentó Francisco.

Respecto a los motivos que desataron el conflicto bélico, el sumo pontífice consideró que "los ladridos de la OTAN en las puertas de Rusia", es decir la intención de la OTAN de expandir su presencia en Europa del Este, pudo haber "facilitado" la respuesta de la Federación de Rusia. Aunque se consideró como un "pesimista", el Papa Francisco pidió hacer todo lo posible para que la guerra se termine.

La salud del papa Francisco

Jorge Bergoglio tiene previsto someterse este martes a una infiltración en su rodilla por una rotura de ligamentos que le dificulta caminar y movilizarse con independencia. Francisco arrastra esta dolencia desde principios de año.

En sus últimas apariciones, el Papa dio sus discursos sentado. Inclusive, algunos compromisos oficiales de las últimas semanas debieron ser cancelados por el malestar de su rodilla.