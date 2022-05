A horas del cierre de la subasta de la camiseta con la que Diego Maradona convirtió los dos históricos goles ante Inglaterra en el Mundial de México 86', una delegación Argentina habría viajado hasta Londres para quedarse con la casaca.



Según informó el diario británico The Sun, el grupo de argentinos estaría formado por funcionarios de la AFA, representantes de la familia del astro y una coleccionista privada.



"Están vendiendo algo que es de Maradona y de la AFA sin autorización. Debería estar en Argentina para que todos los argentinos puedan disfrutarlo, y no para que un millonario lo exhiba en su armario", habría dicho la fuente al medio británico.



Hasta el momento, si bien la subasta cierra este miércoles a las 12 (hora argentina) solo se realizó una sola. Por, ni más ni menos, que 4 millones de libras esterlinas, el equivalente a 5,2 millones de dólares.



De todos modos, sobre la prenda hay una polémica latente. La familia Maradona aseguró públicamente que la remera que se está subastando, que era propiedad del jugador inglés Steve Hodge, no es la del segundo tiempo, cuando fueron los goles que pasaron a la historia.



Frente a esto, los organizadores de la subasta hicieron una serie de estudios comparativos y despejaron las dudas aclarando que la remera sí es, efectivamente, la misma con la que El Diez hizo "El Gol del Siglo" y el de "la mano de Dios".