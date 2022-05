Cada vez que Sergio "Kun" Agüero habla de la situación socioeconómica de la Argentina desata una gran polémica. Luego de haber criticado el pago del impuesto a la riqueza, ahora el exfutbolista opinó en una transmisión por streaming que Argentina debe dolarizar su sistema financiero, una propuesta que viene impulsando fuertemente el diputado libertario Javier Milei.



Acompañado por el exmediocampista de Newell's y la selección Argentina, Maximiliano Rodriguez, Agüero transmitió y reaccionó en vivo al partido entre Liverpool y Villareal por la semifinal de vuelta por la Champions League. En ese contexto, se metió de lleno nuevamente en el debate económico local.

“Me parece que estamos jodidos. Para mí tienen que sacar los pesos”, evaluó Agüero, fuera de contexto sobre el final del encuentro. “¿Y qué querés poner?”, le preguntó Rodriguez, con cierta incomodidad. “Dólares. Yo no sé, tengo que ver, no sé la gente. Yo diría, el peso, a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares... Si el dólar lo necesitamos para todos lados. El peso adónde lo llevás. A ningún lado”, se respondió el Kun.



Luego, el exdelantero puso como ejemplo el caso de España que paso su moneda de pesetas a Euro, sin mencionar que fue un proceso que llevó varios años y contó con el respaldo del Banco Europeo.

"Cuando yo llegué a España tenían unos quilombos con las pesetas y el euro", comentó su interlocutor. "Ahí está. 100 millones de pesetas te decían. ¿Cuánto es 100 millones de pesetas? Es como ahora, cuando viene un europeo para acá te dicen pesos, cuánto es 100.000 pesos, no sabe, la gente no tiene noción”, dijo Kun. “Agüero presidente”, sentenció Rodríguez en broma.

Dolarización, el anehlo de los libertarios

La propuesta de dolarizar no es nueva pero volvió a ganar terreno con la irrupción de Javier Milei en la política. En abril el diputado liberal propuso dolarizar la economía para terminar con la inflación. En comunicación con Página/12 la economista y comunicadora, Candelaria Botto, el economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Nicolas Pertierra y el economista liberal, Leandro Marcarian, compartieron fundamentos a favor y en contra del proyecto.

Candelaria Botto sostuvo que dolarizar la economia, en un contexto donde en el Banco Central faltan dolares y donde a nivel internacional hay inestabilidad e inflación en el dólar, provocaría "una pauperización" de los ingresos de las personas que perciben sus ingresos en pesos y generaría "más control y poder mayor" a quienes ganan en dólares.



"Suena muy lindo decir que todos ganaríamos en dólares pero depende del tipo de cambio. Con la falta de reservas que hay hoy en día tendría que haber una devaluación tan profunda de nuestros ingresos que tendríamos que decirle a los jubilados que pasarían a ganar 3 dólares por día", señaló Botto.

Para Nicolás Pertierra, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, la propuesta de Agüero es "un poco vaga y genérica". "No tiene contenido. El problema de esta propuesta es de dónde sale el dinero para que le gente cobre en dólares si justamente el problema que tiene Argentina es que no tiene suficientes dólares. Argentina no genera dólares", enfatizó.

Además, el economista indicó que "la única manera de que ingresen dólares es por la vía comercial, por las inversiones o por endeudamiento". "Por la vía comercial sería exportando más de lo que se importa. Las inversiones dependen de que alguien quiera traer plata que tiene afuera para invertir en Argentina y la del endeudamiento fue lo que aplicó Mauricio Macri trayendo miles de millones de dólares con un préstamo del FMI que después no se pudo pagar y que además se fue en la fuga", explicó.

En este sentido, recordó que hoy la Argentina tiene "compromisos de pago hacia adelante y sin los dólares para pagar".

En este aspecto, expresó que "los pocos dólares que hay ni siquiera están en manos del Estado sino que están en manos de los pocos sectores que pudieron dolarizarse".

"Avanzar en una dolarización implicaría tomar un volumen de deuda fenomenal o confiscar esos dólares que están depositados en el sistema bancario", alertó Pertierra, quien agregó que "usarlos para aplicar la dolarización o hacerla a un tipo de cambio que sería ruinoso y desataría una hiper inflación porque saltarías de un tipo de cambio de 120 pesos a 400 en el mejor de los casos".

La mirada liberal

Para el economista liberar Leandro Marcarian, la propuesta del Kun Agüero es "ejemplificadora". "Él es un pibe que viene de muy abajo, nació en un barrio humilde pero salió al mundo, conoce lo que pasa en el exterior y entiende que el peso argentino no funciona más", disparó.

En esta línea, consideró que "hasta las porciones más humildes del país se están dando cuenta que el peso no funciona y que el peso es la herramienta con la cual el gobierno diluye los salarios y los mantiene enterrados en la pobreza".

"Cualquier argentino que este pesificado es un esclavo de este sistema en donde el gobierno genera inflación para financiar su gasto totalmente improductivo a costa de desfinanciar y destruir los salarios de la población", puntualizó el economista libertario.

Además, enfatizó: "Yo estoy totalmente a favor de la dolarización, aunque hay que aclarar que una dolarización por si misma no resuelve los problemas pero es un condimento o una herramienta dentro de una batería de herramientas que hay que tomar. Lo de Agüero es importante porque empieza a marcar el camino".

"Ya no somos los economistas los que estamos pidiendo dolarización sino que ya empiezan a penetrar en el sentido común de la población donde vemos que todos los días el salario y la plata vale menos, tenés las billetera llenas de billetes que no sirven para nada versus una moneda donde con un billete de 100 podes vivir varios días", puntualizó. "Eso es lo que necesitamos. Sacarnos de encima este mecanismo de opresión llamado peso argentino y pasar a una moneda que nos permita vivir en paz", agregó.