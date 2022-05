El exarquero inglés, Peter Shilton, se refirió a la subasta de la camiseta que Diego Maradona usó en el histórico partido contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 y aseguró: “Se pudo haber vendido a 7,1 millones de libras (casi nueve millones de dólares), pero no la usaría ni para lavar los platos”.

En una entrevista brindada a The Sun, dijo que hubiera roto la camiseta “en mil pedazos” si hubiera sabido que estaba en el vestuario, ya que Maradona la había intercambiado con el mediocampista inglés Steve Hodge al término del partido de cuartos de final.

“Hodge sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que la tenía, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado. Estábamos muy enojados. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego. Se siente como la venganza final. Es el mejor negocio que haya hecho un futbolista, ninguno de nosotros podría haber soñado que valdría tanto”, aseguró.

Luego, recordó: “Todavía me duele. Lo único que me interesaba era ganar la Copa del Mundo, nunca se me ocurrió cambiar la camiseta con Maradona. Pero, mirando a cuánto se ha vendido, tal vez debería haberlo hecho. Nos hemos reído últimos. Es justicia poética por haber sido estafados”.

“¿Cómo podía pensar en cambiar de camisa con él cuando hacía trampa?. Pero bueno, me alegro por Hodge. Él cobró venganza por todos nosotros. Ha ganado una gran cantidad de dinero con Maradona engañándonos. Es una fortuna para lo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera”, continuó.

¿Quién es Peter Shilton?

Peter Shilton es el exarquero titular de Inglaterra que en el Mundial de México ‘86 recibió los dos goles más famosos de la historia de Diego Maradona: “la mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”.

Durante ese partido de cuartos de final, que eliminó a los ingleses, Maradona marcó dos goles en la segunda parte. El primero, con la mano, por encima de Shilton.

Desde entonces, Shilton critica a Maradona. Incluso, se negó a aparecer en programas de televisión junto al Diez y tampoco lo invitó a su partido de despedida porque “no se había disculpado”.

"Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. En ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón", dijo tiempo atrás en el diario británico The Daily Mail, donde también reconoció que Maradona “fue el mejor jugador al que me he enfrentado”.