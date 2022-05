"Presidente porque preside el ente". Con esa lógica, el diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz quiso justificar una denominación masculina al cargo de presidenta que ocupa Cecilia Moreau en la comisión de Legislación General de la Cámara Baja. Pero pese a querer usar un tono académico para simular una lección de gramática, fue su propio inconsciente quien lo bochó de la clase: mientras les legisladores explicaban que el término correcto era "presidenta" y Tetaz insistía en usar el masculino, al cierre de su exposición el diputado radical se refirió a Moreau con el calificativo de ... "presidenta".

Tal como se observa en el video, en pleno debate Moreau le cedió la palabra al expanelista de radio. Tetaz inició su discurso sobre la ley de alquileres con el objetivo de dar una lección lingüística. "Muchas gracias, señora presidente. Presidente, porque preside el ente, sino sería una enta y eso no existe. Así que, gracias señora presidente porque preside un ente señorita", sostuvo. En la comisión no dudaron en corregirlo, pero Tetaz insistió: "Si usted no domina el idioma castellano... Preside el ente, por eso se llama presidente. No existe la enta".

Fue en ese momento que Moreau intercedió: "Diputadas... Como de quien viene", lo que generó el aplauso de los legisladores. Tetaz, ofendido, trató de redoblar la apuesta. Pero el inconsciente le jugó una mala pasada. "Ese comentario es un poco fuera de su función de presidir la comisión presidenta", dijo. Con el acto fallido, la comisión se llenó de risas y aplausos.

Hasta la RAE contradice a Tetaz



La Real Academia Española suele responder consultas en Twitter sobre el uso del idioma. Semanas atrás contestó una duda idiomática desde la Argentina. Y fue a una cuenta de Twitter antikirchnerista, quien cuestionaba el uso, por parte de Cristina Kirchner, de la denominación "presidenta".

La respuesta del CM de la RAE no se hizo esperar. Indicaron que "la opción más adecuada hoy es usar la forma 'presidenta` ", al resaltar que dicha regla está presente "en el diccionario académico desde 1803". De hecho, el diciconario de la RAE contempla que "presidente" se puede utilizar en femenino.

La discusión, en rigor de verdad, está saldada desde el primer caso de una mujer presidenta en la Argentina (también, el primer caso en el mundo), hace casi medio siglo, cuando María Estela Martínez fue proclamada oficialmente como "presidente" tras la muerte de Juan Perón. La Nación del 4 de julio de 1974 consignó que, en opinión de la Academia Colombiana de la Lengua, “la expresión correcta” a partir del caso de la viuda de Perón era “presidenta”.

El Instituto de Investigaciones Filológicas Caro y Cuervo coincidió entonces en el uso de la palabra en femenino. El académico José María Forero fue citado así en el diario de los Mitre: “Como es femenino debe ser presidenta. Como no se había pensado que una mujer podría ocupar la presidencia de la República, el texto legal dice presidente, siempre masculino. Pero la lógica y la forma correcta indican que debe decirse presidenta”.

La discusión sobre el uso de "presidente" y "presidenta" había vuelto a la palestra cuando CFK presidió su primera sesión del Senador. El jefe de los senadores peronistas, José Mayans, la llamó "presidente" y fue corregido por la ex mandataria.