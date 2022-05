“Además de unirnos lo artístico, con Leonel y el Cholo nos une una amistad de muchos años. Así es más fácil laburar. El Cholo es un referente para todos, uno de los pilares del tango, y que se junte con nosotros a tocar es un lujo, es increíble”, sintetiza Carlos Quilici, de cara a la presentación que su Orquesta hará esta noche, a las 21 en Complejo Cultural Atlas (Mitre 645), junto con Leonel Capitano y Cholo Montironi.

“El Cholo es un referente para todos los bandoneonistas y músicos de Rosario. Él abrió las puertas del mundo y de Europa a los músicos rosarinos; tanto Carlitos como yo venimos viajando muchísimo a Europa, yo llevo ya 15 giras, Carlos debe llevar 30, y en todas ellas –principalmente en Francia, España, Alemania e Italia– nombrar al Cholo, haber formado parte de sus agrupaciones, fue abrir la puerta a un montón de lugares, sobre todo en París, donde es un músico de culto. Todos hemos aprendido de él, por eso hoy día, a sus 92 años, nos sigue sorprendiendo”, completa Leonel Capitano, en diálogo con Rosario/12.

Once músicos y cantor para una única presentación en Rosario, en la que se escuchará parte del material de un próximo disco. Según explica Quilici, “hemos realizado cuatro grabaciones con el maestro Cholo Montironi, entre ellas un dúo de bandoneón de un tango clásico, ‘Divina’ de (Joaquín) Mora, y un tango mío, ‘Mojada (de oreja)’; junto a dos composiciones nuevas del Cholo: ‘Rinconeando’, que está dedicada a mi barra –Los Rinconeros de la Sexta– y otro tango, que se estrenó en los 50 años del programa Todo Tango de mi viejo, está dedicado a él y se titula ‘Nosotros los del tango’. Ese material se está editando, también se filmó y próximamente se dará a conocer. Por otro lado, con la orquesta y sin el Cholo, con Leonel cantando algunos temas, vamos a estar grabando luego de esta presentación un disco que se venía postergando, ya desde antes de la pandemia. Son todas obras mías, algunas instrumentales y otras con letras mías, de Leonel y de Lautaro Kaller; te imaginarás, estamos muy entusiasmados y por supuesto que agradecidos a todos los músicos que participan desinteresadamente en lo económico e interesadamente en lo artístico”.

Carlos Quilici.

Por otra parte y a la vez, Montironi está grabando otro disco, en dúo con Capitano, “con la participación de Martín Tessa y algunos otros músicos invitados. El Cholo es un maestro y una figura de una magnitud que, si lo comparáramos con cualquier otro instrumento del mundo, es la excelencia en el sonido del bandoneón”, comenta Capitano. Y agrega: “Carlitos me da la oportunidad de cantar con una orquesta en Rosario, y eso me aporta la posibilidad de expresarme dentro de lo que puedo decir que es un atributo, que es el de poder tener cierta ductilidad para hacer distintos estilos dentro del tango. El del cantor de orquesta es un estilo en el cual, si bien hay mucho de lo interpretativo, esa interpretación está muy ajustada al arreglo orquestal, donde hay que tratar de cuadrar mucho más los matices y las dinámicas, porque uno trabaja mucho con el sonido de la orquesta y con la intensidades más que con la cuestión rítmica”.

En este sentido, Quilici no ahorra elogios al amigo: “Es asombrosa la capacidad creativa de Leonel, alguien que siempre está haciendo cosas y las hace bien, ya sea cantar, componer, escribir música, letras, y hasta tocar el bandoneón. ¿Qué más se le puede pedir? ¡Hizo una película!” (se refiere a Son Tango: Entre el sueño y la vigilia, dirigida por Capitano y Juan Pablo Tabbita). “Nos conocemos desde hace muchos años –prosigue Capitano–, desde que empecé como profesional, en el ’96. Carlos ya tenía su grupo, Los Tauras, en aquel tiempo uno de los grupos jóvenes de tango. Yo soy de otra generación, pero en ese momento formamos parte de la renovación del tango en los finales de los ’90. En ese tiempo, fue el único grupo que yo conocía que apostaba a un nuevo repertorio, con algunos temas cantados. Después salí yo, con todo un repertorio nuevo de tango cantado. Y creo que eso fue un poco el puntapié inicial de lo que hoy vemos, donde casi todos los grupos de Rosario están componiendo temas nuevos, que tienen su origen en aquellos primeros discos: Rasgo de Carlitos Quilici, y Capitano Vivo 2000 o Nostalgias del Futuro, que fue lo primero que yo grabé”.

Leonel Capitano cantando.

La presentación de una orquesta es siempre un acontecimiento, porque como dice Quilici, “es una fiesta tocar con orquesta, no hay muchas oportunidades para conciertos con muchos músicos como en este caso, con tres bandoneones, cuatro con el cholo, tres violines, viola, cello, contrabajo, piano y cantor. Justamente, lo opuesto a lo que hice durante la pandemia, con el disco Bandoneón Solo, cuando no quedaba prácticamente otra. Ésta es la única presentación que vamos a estar haciendo con la orquesta, Leonel y el Cholo, en Rosario. Luego me voy de gira en junio. por un lado como solista, y por el otro con el cantor Juan Iriarte. Y también se va Leonel, con quien no tenemos encuentros previstos en Europa pero quizás algo se concrete. Es la única presentación en varios meses que vamos a tener”.

Por su parte, Capitano destaca que “sostener el proyecto de la orquesta típica es toda una militancia, porque generalmente no se gana nada, tampoco su director, Carlitos, quien trabaja en los arreglos y en toda la gestión. Es un trabajo muy demandante, y poder sostenerlo es casi un ejercicio religioso, porque sabemos que es un sacrificio hacerle sonido a una orquesta, que suene bien, coordinar los ensayos con 11 o 12 personas. Es complicadísimo y se pudo sostener. Esta orquesta ya hizo 3 giras a Europa, hemos grabado un disco en vivo, en Oslo; y éste será el segundo. Ya lleva más de 10 años de una militancia por la que han pasado varios músicos, algunos se han ido a vivir al exterior, otros han pasado y siguieron luego con sus proyectos, pero siempre está en constante renovación. Y eso se debe al trabajo de Carlitos”.