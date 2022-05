Este domingo 15 de mayo se cumplen dos años de la muerte de Sergio Denis, un cantante que supo plasmar una obra musical que todavía está presente en el corazón del público argentino. Su carrera como solista comenzó en 1970, a los 20 años. Desde ese momento, y por cinco décadas, sus canciones formaron parte del cancionero popular.

Nació el 16 de marzo de 1949, en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez como Héctor Omar Hoffman. Sus obras se caracterizaron siempre por un estilo que puede ser ubicado entre el pop melódico y la balada romántica. Era descendiente de alemanes y fanático de Racing.

Algunos de sus hits más recordados:

Te llamo para despedirme

Fue la canción de amor que lo lanzó a la música popular, y a partir de este hit creció su exitoso recorrido artístico. Lo grabó para el sello discográfico CBS Columbia, y pertenecía al primer disco del grupo que integró llamado Los Bambis, en 1969, cuando tenía 16 años. Dos años después lanzó su primer disco solista, bajo su nombre: Sergio Denis.

Un poco loco

“Un poco loco” es una canción incluida en el disco que lleva el mismo nombre, lanzado en 1991 y significó el vigésimo álbum de estudio del cantante.

Gigante, chiquito

“Gigante, chiquito”, este tema estaba dedicado a sus tres hijos, Federico, Bárbara y Victoria Hoffmann y forma parte del disco Afectos, lanzado en 1985. Este trabajo discogrráfico es considerado como el más vendido de su carrera, al haber superado las 450.000 placas.

Te quiero Argentina

“Te Quiero Argentina (Tu Tiempo Es Mi Tiempo)” es una melodía que Sergio Denis interpreta en su trabajo Reflexiones, de 1983.

Cada vez que sale el sol

“Cada vez que el sol”, apareció en 2009, y le dio identidad al séptimo disco del cantante, “Cada vez que sale el sol”. Años después fue elegido por el grupo Teen Angels para hacer una versión que volvería a convertir en éxito la canción dedicada a los más jóvenes.

Te quiero tanto: el hit de Sergio Denis que cantan todas las hinchadas

“Te quiero tanto” fue un hit creado en 1986, que formaba parte del disco “Imágenes”, con un estribillo pegadizo y lleno de emotividad:

“Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura/Yo soy la libertad, tú la esperanza/ La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza/ Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría/ Tratemos de vivir con fantasía, Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día”, entona.

Al poco de aparecer, trascendió los escenarios y su popularidad no tardó en ser coreada por las hinchadas de todos los equipos y en las canchas de todo el mundo, que le dieron su propia impronta.

Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, Sergio Denis se refirió al fenómeno de "Te quiero tanto". En ese momento, contó que su canción era cantada por hinchadas de países limítrofes (Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay) y de Europa.

En ese sentido, el artista señalaba que la única hinchada que no modificaba la letra desu obra era el Bayern Munich, el equipo alemán que militan en la Bundesliga: "Ellos directamente la tararean" a la manera de un grito de guerra, dijo. “El otro día prendí la tele, estaba cantándola la hinchada del Mónaco y te juro que se me caían las lágrimas”, recordó.

Cuando la canción cumplió 30 años, Sergio fue invitado a Implacables (Canal 9) y le mostraron cómo el tema era cantado por hinchas de distintas ligas de fútbol. “Me daba cuenta de que el tema podía convertirse en hit, pero no en esto”, expresó Denis.

¿Cómo murió Sergio Denis?

Sergio Denis murió a los 71 años, el 15 de mayo de 2020, luego de una larga internación en un centro de rehabilitación. En marzo de 2019 había quedado inconsciente tras caer del escenario del teatro Mercedes Sosa, en la provincia de Tucumán.

Al momento de su caída interpretaba una de sus clásicas canciones románticas: "Te llamo para despedirme". El accidente ocurrió cuando el músico apoyó el pie en el borde del escenario y cayó de más de dos metros de altura. Según el parte médico, sufrió un politraumatismo severo de tórax y cráneo.

Denis estuvo internado en la capital de Tucumán hasta el 13 de abril. Sin embargo, al mostrar signo de estabilidad fue llevado en un avión sanitario al sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue operado dos veces. Pero la salud del cantante comenzaba a deteriorarse cada vez más y, para el 24 de abril estaba muy comprometido.

“Su compromiso neurológico es severo como consecuencia de un extenso daño estructural cerebral, como ha quedado de manifiesto por su condición clínica y los múltiples estudios realizados por un equipo multidisciplinario”, señaló entonces el centro médico privado ubicado en el barrio de Palermo.

¿Qué edad tendría hoy Sergio Denis?

El 16 de marzo de 2022 Sergio Denis hubiera cumplido 73 años. A pocas horas de su muerte, en 2020, fue su hijo Federico el que confirmó la triste noticia con un mensaje en redes sociales. “Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad”, escribió.