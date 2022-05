El dueño del depósito de Avellaneda que se incendió este lunes por la mañana explicó cómo se originaron las llamas que arrasaron con el predio de 15 mil metros cuadrados y en el que funcionaban varias empresas. “Estoy orgulloso de que no haya habido víctimas”, afirmó, visiblemente consternado. Además, explicó cómo fue el origen de las explosiones.



Según detalló, en el galpón que se incendió ferozmente este lunes operaban varias empresas: un depósito de laboratorio donde se producen elementos de sanidad animal y su propia compañía, que se dedica a la fabricación de zapatillas y la comercialización de frazadas y colchones.

"En total son 15 mil metros cuadrados que quedaron totalmente tomados por las llamas", indicó el propietario del galpón. "No sé cómo es la composición química del laboratorio, con qué hacen los productos", indicó.

Además, habló del origen del incendio, y aunque por ahora ni siquiera pudieron comenzar las tareas de investigación para determinar qué ocurrió, reveló fue a raíz de una explosión durante el guardado de componentes químicos. “El encagado del depósito me dijo que estaban guardando unos componentes, tuvieron una explosión y empezó el fuego", precisó.

"No sé cuántos empleados tiene cada uno de mis inquilinos. Lo que puedo decir es que estoy orgulloso de que no haya habido víctimas humanas. La vida es una lucha cotidiana, uno se puede levantar, pero si tenés víctimas humanas no te levantás", aseguró, visiblmente consternado.

En este sentido, agregó: "La cultura del trabajo fue tratar de ser una persona responsable. Lo único que me importa era justamente la seguridad".

"Yo soy el dueño de toda la manzana, la fui construyendo, se hicieron todos los galpones de forma modular, para que a medida que una empresa se expanda, que pueda contar con los metros para hacerlo. Las condiciones de seguridad estaban previstas al 100 %", indicó luego, en declaraciones a los medios.

El feroz incendio en Avellaneda

La manzana que está directamente involucrada en el incendio está limitada por las calles Belisario Hueyo, Florentino Ameghino (en la esquina de ambas es que se despliegan las líneas de mangueras), Manuel Estévez y Patricios.

Cruzando Patricios, del otro lado de la vereda, se encuentra el complejo Torres Pueyrredón, que fueron evacuadas.

Al menos 10 unidades de Bomberos Voluntarios de Dock Sud, de Lanús y de Gerli actúan para controlar el fuego. La intensa humareda se alcanza a divisar desde la Zona Norte bonaerense.

Siete ambulancias se encuentran destacadas en los alrededores, mientras que tres hospitales públicos se encuentran en estado de alerta. Por el momento no fue informado que se hayan producido víctimas.

Dentro del predio, en lo que parece un playón de estacionamiento interior y que está tomado por las llamas, se puede observar lo que queda de un vehículo totalmente destruido por el fuego.