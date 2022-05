El tenista argentino Diego Schwartzman, favorito número 15, venció este domingo al ruso Andréi Kuznetsov (227) en su debut en Roland Garros, por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-2, en un partido que se extendió por 2 horas y 41 minutos.

Obtuvo, así, la primera victoria para el tenis argentino en el torneo y avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará al español Jaume Munar (91), que viene de ganarle al alemán Daniel Altmaier (54) por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3.

En declaraciones tras el partido, el Peque confió que "las primeras rondas son un poco difíciles", y que "jugar el domingo te pone un poco de presión extra". "Es el torneo que más me gusta, pero hoy no tuve un buen día. Me costó. Él venía con problemas de cadera y le costaba un poco la movilidad. Fue un partido un poco raro desde mi lado. Él intentó tirar y de momento le salió bien. Tengo dos días para corregir algunas cosas", agregó.

Juan Ignacio Londero (141) y Camilo Ugo Carabelli (154) son los otros dos argentinos que jugarán este domingo.