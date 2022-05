El presidente Alberto Fernández apuntó este lunes contra la oposición de Juntos por el Cambio por no acompañar una suba de las retenciones, medida que consideró como necesaria días atrás por las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y aseguró que "hay un gran problema de solidaridad por parte de muchos sectores poderosos de la Argentina".

"Las retenciones son derechos a la exportación y la Argentina los tuvo siempre, pero después de la crisis de 2008 se convirtió en un tema tabú del que no se puede hablar. Creo que las retenciones son una posible solución, pero se niegan a discutirlo", reiteró el mandatario en declaraciones a la radio LA990, luego de que el viernes pasado sostuviera que son una herramienta necesaria para desacoplar los precios.

"Me gustaría que pudiéramos dar un debate con la oposición porque es muy probable que los precios sigan subiendo y esto repercute en los salarios. Si no quieren retenciones, ¿qué es lo que proponen?", insistió, luego de que varios referentes opositores salieron a cruzarlo anticipando que no acompañarían en el Congreso un proyecto respecto a este tema.



En ese contexto, sostuvo que el objetivo de su gobierno sigue siendo que "el salario le gane a la inflación", y que para eso se abrieron las paritarias, aunque reconoció las dificultades que presenta la incertidumbre del contexto actual. Sin embargo, aseguró que le pone "todo el empeño" en un país que tiene una "historia muy dramática" respecto al alza de precios.

"Hay que pensar quiénes destruyeron los salarios. Es la lucha entre quienes creemos que el Estado debe estar presente y quienes no. Acá el problema no es el costo laboral", reiteró. "Ellos creen que la mejor sociedad es la que le quita derechos a quienes menos tienen. Nosotros creemos todo lo contrario: la mejor Argentina es la que otorga derechos", insistió.

Sobre el escenario actual, sostuvo que "hoy tenemos una inflación importada", y que "los exportadores quieren cobrarnos el kilo de carne igual que a China". Y que "hay un gran problema de solidaridad por parte de muchos sectores poderosos de la Argentina".



Sobre el final remarcó que el motivo central de su reciente viaje a Europa persiguió el objetivo de combatir la suba del precio de los alimentos. "Fui para decirle al presidente de la UE que en el sur la estamos pasando mal con esta guerra", expresó el jefe de Estado. Y agregó que "es necesario discutir un proceso de paz porque hoy esta situación lastima a todo el mundo".



Los motivos del cambio en los billetes



Fernández se refirió también al acto que encabezará esta tarde en el marco de la presentación de una nueva familia de billetes con figuras relevantes de la historia argentina. Será a las 17, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada,

Respecto a los motivos del cambio, el mandatario explicó: "El valor de nuestra moneda está perdido porque muchos dejaron de creer. Sin desmerecer a la fauna argentina, a mí me gustaría que en los billetes vuelvan a estar los creadores de la Argentina para recuperar el valor simbólico".