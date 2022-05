El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Salta (Enresp), convocó ayer a una reunión informativa a representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Edesa. Esto se debió a una serie de reclamos que recibieron por parte de usuarios, quienes dijeron desconocer o percibir un cobro excesivo en los impuestos inmobiliarios.

El reclamo fue respaldado por algunos ediles presentes en el encuentro, quienes acusaron que el municipio estaba incurriendo en un enriquecimiento ilícito al cobrar el impuesto inmobiliario de igual manera que se cobra el servicio de la luz, es decir, a través del número de usuario. Por su parte, el gobierno municipal aseguró que se trató de un cambio de status tributario legal, y que consistió en sumar 25 mil unidades habitacionales provisorias a la cantidad de catastros que pagan impuestos.

El presidente del Enresp, Carlos Saravia, aclaró que no tienen competencias de acción cuando se tratan de cuestiones tributarias municipales, pero que esta vez intervinieron porque el método de esos cobros municipales fue a través de la factura del servicio de luz. En ese sentido, contó a Salta/12 que recibieron 7 reclamos mientras que el municipio tuvo 500, donde se especificaba un cobro con la denominación de "catastro".

Cuando los vecinos consultaron al área de Inmuebles sobre si efectivamente estaba el número de catastro, porque no lo tenían, desde dicha área se negó tal acción. Esto llevó a que el Ente se dirija con los reclamos al municipio para obtener una explicación. Desde allí se dijo que lo ocurrido fue un error y no se asignaron catastros sino "unidades parcelarias provisorias". "Hubo un defecto en la factura" y el procedimiento de actualización en la factura "no fue consultado al Ente", precisó Saravia.

En ese sentido, desde el Ente Regulador se dijo que la empresa prestataria deberá corregir el término incluido en la factura y aclarar que se trata de una unidad parcelaria transitoria.

Pero también sugirió que se suspenda la operatoria porque se advierte que puede haber una multiplicación del impuesto inmobiliario. Por ejemplo, a una casa que tiene dos medidores, le cobraron dos veces el impuesto, cuando en realidad el impuesto tributario sólo corresponde una sola vez, en este caso, al propietario del catastro.

Para Saravia, el problema se dio cuando se vinculó y asoció los números de catastros con los números de los suministros de Edesa, conocidos como "NIS", que es la referencia numérica compuesta de nueve cifras que identifica unívocamente cada suministro.

En ese sentido, dijo que el Enresp "no convalida que se use el vehículo (de la factura de luz) para esta operación", por lo que recordó que cada usuario está en la libertad para pedir la separación de este cobro del servicio de la luz.

Ante la inquietud, el gobierno municipal dijo que en 15 días tendrían un relevamiento completo de los casos recepcionados.

Por su parte, la secretaria de Gobierno municipal Frida Fonseca, dijo a Salta/12 que los reclamos tuvieron que ver con una nueva modalidad tributaria que implementó el municipio y que consistió en sumar 25 mil unidades habitacionales provisorias a la cantidad de catastros que pagan impuestos. Explicó que hay barrios y edificios de altura que no están sub divididos catastralmente, y por lo tanto, no pagan el impuesto inmobiliario, ya sea por cuestiones sucesorias o porque son un catastro único, como sucede con el barrio Pereyra Rosas.

Justificando la acción del municipio, Fonseca dijo que de acuerdo al código tributario municipal, lo que puede darse, hasta obtener el catastro, es un número definido en forma provisoria para que comiencen a tributar como el resto de la ciudadanía. "Forma parte de un principio de equidad en la unidad tributaria", expresó. Por lo que adelantó que los reclamos recepcionados están siendo evaluados, y que la mayoría responden a locales comerciales, donde un mismo inmueble tiene habilitado dos o más medidores.

"Ahí se han producido los reclamos" porque "a cada uno de los locales se ha pedido una tributación", aseguró. Aún así, la funcionaria municipal sostuvo que el derecho tributario existe y por lo tanto, se evaluará "uno por uno" los casos recibidos y "se va a hacer la suspensión de la incorporación a la boleta de luz", en caso que se requiera.

Además, Fonseca reiteró que "el que se siente afectado que presente el reclamo", y de ser correspondido, se hará una nota de crédito que habilite la devolución del dinero a los usuarios. Para ello, deberá descargar un formulario de “Ratificación o Rectificación de Parcela Urbana” de la web de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) para iniciar la consulta.

Sumado a esto, se dispuso una mesa de atención en calle 25 de Mayo 846, para recibir el formulario completo e iniciar el proceso de consulta para su respuesta de confirmación o rectificación del cobro del Impuesto Inmobiliario y la Tasa General de Inmuebles. El formulario se puede descargar desde: https://armsa.dgrmsalta.gov.ar/#/contribuyentes/descargas/4">https://armsa.dgrmsalta.gov.ar/#/contribuyentes/descargas/4

Por su parte, el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, Daniel Nallar, también se respaldó en el criterio de equidad tributaria y afirmó que se llevó "adelante una actualización de las parcelas urbanas de una ciudad como la nuestra que crece constantemente y no siempre se informan las subdivisiones que se realizan", quedando sin tributar lo que corresponde.

"Siguiendo este criterio de equidad y para dar respuesta a los contribuyentes que consideren se vean afectados sus derechos fiscales por esta situación es que analizamos caso por caso que se presente", manifestó. También aclaró que se trata de un número muy inferior a la masa total de contribuyentes de la ciudad, y la "no aplicabilidad de este criterio, significa no tener en cuenta y valorar el esfuerzo de los salteños que sí vienen abonando lo que les corresponde según su situación fiscal urbana”.

Mientras que la concejala Paula Benavides (Salta Idenpendiente), primero dijo que no fueron invitados al encuentro sino que tuvieron que pedir participación. Y en disconformidad con lo sucedido, afirmó que lo ocurrido "no corresponde" porque se produce una doble imposición del impuesto inmobiliario. En ese sentido, dijo que el cobro a todo lo que hace a tasas municipales, como la recolección de residuos, sí corresponde; pero no así el impuesto inmobiliario.

"Se está claramente ante esta situación de doble imposición y al haber solicitado la nomenclatura con el catastro, se induce a un error", reprochó la edil. También cuestionó que el municipio sólo otorgue un tratamiento particular a quienes realizaron las denuncias. "Si se hizo una incorporación masiva, lo que se tiene que hacer es un análisis de toda esa incorporación masiva", y si se verifica que se está tributando dos veces o más, es urgente la nota de crédito correspondiente.

Para la edil, la revisión masiva debe llevarse adelante porque lo realizado por el municipio es una situación injusta y es "un enriquecimiento indebido". "Pedimos al Ejecutivo municipal que se haga un estudio conjunto con Edesa, y que no se va solucionando sobre la marcha", agregó.