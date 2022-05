Homero Pettinato brindó detalles de la salud de su hermano Felipe Pettinato y realizó una crítica al tratamiento mediático sobre el trágico incendio que hubo en su departamento, en el que murió el reconocido médico neurólogo Rodrigo Melchor.



"Nobleza obliga. La situación que estamos viviendo en mi familia me hace comenzar con esto. El lunes pasado se vivió a tragedia, un incendio, un accidente, donde perdió la vida una persona muy cercana a mi hermano. Un gran amigo que estaba muy cerca de él, y a la cual él quiere mucho", introdujo el hijo de Roberto Pettinato este lunes al comienzo del programa radial "Queridos Humanos" (Vorterix FM 92.1) del que forma parte.

Y continuó: "Mi hermano está en una clínica psiquiátrica, estamos pasando un momento muy doloroso y fuerte, incomparable con el dolor que está pasando en este momento la familia (de Rodrigo Melchor)".

En tanto, el hermano de Felipe cuestionó el tratamiento mediático que se realizó sobre la reconstrucción de los hechos del accidente y señaló que por ese motivo y "por respeto" no había hablado anteriormente "en los medios, ni con los noteros, ni con los programas de espectáculos o de noticias que tienen su sección policial", donde, remarcó, escuchó "muchas especulaciones y mentiras".

"Me parece de un nivel humano muy bajo ponerse a especular sobre un caso en donde una persona casi pierde la vida sin información sin fuente y tirar por tirar, porque hay una familia detrás que está sufriendo una pérdida", criticó el hijo del famoso músico y conductor.

Asimismo, Homero enfatizó que toda su familia acompañaba a Felipe en su crítico momento de salud, al cual describió como "muy delicado", y resaltó que estaban "a disposición de la familia de Rodrigo Melchor, quien perdió la vida".

"Nos van a ver haciendo trabajo, que es hacer humor, divertir, entretener, porque somos profesionales y porque tratamos de dar lo mejor todos los días. Eso no significa que estemos contentos y felices y que estemos pasando un buen momento", disparó el también artista, y cerró: "Se va a hacer de esto una carnicería como se hace cualquier caso policial mediatico, y tendré que convivir con eso el tiempo que dure".

¿Qué dijo Roberto Pettinato sobre el trágico incendio?

Por su parte, Roberto Pettinato, padre de Homero, Felipe y Tamara, regresó este lunes al programa radial que conduce por las mañanas por Pop Radio tras ausentarse por el accidente que sufrió su hijo y que se llevó la vida del famoso neurólogo: "Gracias a la gente que estuvo acá soportando. Todo el fin de semana ensayé los saludos. Los extrañaba en serio. Llegué a odiar la palabra Skype”, expresó el ex Sumo en "Mañana de Sol".

Días antes, los acompañantes del ciclo radial que lleva adelante compartieron un mensaje de voz de WhatsApp que el conductor había enviado especialmente para sus oyentes para justificar su ausencia: “Le digo a los oyentes que estos días voy a estar abocado a mi hijo, a mi familia y a disposición de la familia de Melchor a los que les envío nuevamente mi sentido pésame por esta tragedia. Espero que comprendan mi ausencia pero es necesario centrarse en ayudar a mi hijo en el momento que le toca vivir, gracias a todos por la comprensión, nos escucharemos pronto”, explicó.

El testimonio de Tamara Pettinato, hermana de Felipe

En tanto, la hermana de Felipe, Tamara Pettinato, manifestó que no daría mayores detalles sobre "lo que ocurrió" esa noche en el departamento de Palermo " porque hay una investigación" en curso y porque le parecía "hacer un show innecesario".

“Sí me sale decir que estoy muy triste, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se la esperaba, que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Por supuesto mandar mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo. Es la persona que murió en el departamento”, continuó la hija de Roberto Pettinato este lunes en su regreso a "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?" (Radio con Vos FM 89.9).

En relación a la salud de su hermano, contó que tuvo que ser "internado" y que se encuentra "bajo tratamiento" por el "shock" que sufrió tras el accidente. Y añadió: "No puedo contar mucho más, no me gusta tampoco hablar de esto y exponer todo. Sí decir que estamos muy tristes y mandar un beso a la familia de Melchor, el resto está en investigación”.

Por último, Tamara consideró que el hecho "se podría haber evitado si la ley de salud mental fuera de otra manera”. “Se podría haber evitado si las familias de los enfermos psiquiátricos pudiéramos intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan”, sostuvo.