En un intento de acercarse al público joven de cara al 2023, Patricia Bullrich, asistió el fin de semana al recital de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo, y subió un video a sus redes sociales con la música de la cantante y el lema “La fuerza del cambio”.

Pero Twitter le jugó una mala pasada a la presidenta del PRO, ya que eliminó el video por no cumplir con los "derechos de autor".

Según el mensaje en la publicación de la cuenta de la exministra de Seguridad, el "contenido multimedia se desactivó en respuesta a una denuncia del titular de los derechos de autor". Este tipo de determinaciones se relaciona al uso de canciones en el contenido compartido por fuera de los derechos de autor. En este caso sonaba de fondo la canción "La triple T" y mostraba a Bullrich saludando a chicos y chicas del público y bailando desde el sector vip, usaba letras coloridas, emoticones y hashtags.

Y sobre el final se la veía usando una visera negra con la leyenda "Tini" en rosa, y dos leyendas: "Esto fue el #TiniTour2022" y una de las frases de cabecera del PRO, "La fuerza del Cambio", seguida por el logo del partido con el nombre y cargo interno de la misma. En los últimos meses, Bullrich también comenzó a usar TikTok, una red social elegida casi exclusivamente por jóvenes y adolescentes,



"Felicitaciones, @TiniStoessel. ¡La pasé muy bien anoche! #TINITour", había escrito en el posteo, mientras que al día siguiente, en una entrevista con Radio Rivadavia, dijo que se quedó "sin voz de tanto cantar". Su presencia en el recital generó todo tipo de comentarios y memes en las redes sociales, principalmente criticando el uso político de su presencia para atraer el voto joven.

Incluso el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que también fue al show con sus hijas, consideró que “los programas familiares no son para hacer política”. "Yo fui con mis hijas, en esos casos no pienso en la política, puse solo una foto de mi hija saltando, pero trato de no mezclar. Los programas familiares no son para hacer política", dijo en declaraciones a CNN Radio.