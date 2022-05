Tras la polémica generada en torno a la ciclovía “Pac-man”, que se construyó sobre la avenida Del Libertador, en la intersección con Comodoro Rivadavia, en el barrio de Núñez, las autoridades porteñas defendieron el particular diseño y aseguraron que “es acertado”.

Sin embargo, automovistas y ciclistas se expresaron indignados por las complicaciones y la confusión que genera la obra.

Voceros de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno porteño explicaron que ese cruce cumple una doble función: separar a los ciclistas de los peatones y conectar los sectores de circulación de las bicicletas a ambos lados de la avenida Comodoro Martín Rivadavia.

“La intersección de las avenidas Del Libertador y Comodoro Rivadavia funciona como vinculación de dos trazas de ciclovía. Por un lado, la Del Libertador que presenta una traza en cada sentido de circulación adyacente al cordón de la vereda, y por el otro, la correspondiente a Comodoro Martín Rivadavia, que presentará una configuración de traza convencional y bidireccional en el tramo comprendido entre Del Libertador y las vías del ferrocarril Mitre. Este último tramo, que hoy circula por encima del boulevard, lo hará sobre la calzada y liberará el boulevard para sumar más espacios verdes”, detallaron.

En la traza de Comodoro Martín Rivadavia, comprendida entre Del Libertador y la autopista Cantilo, las ciclovías estarán sobre la calzada, agregaron las fuentes porteñas. Por eso, es que el cruce verde de Del Libertador presenta una bifurcación, en forma de V.

“Estos cruces además de garantizar el del tramo de Comodoro Rivadavia también permiten vincular las dos trazas. Por ejemplo, quienes circulan por Del Libertador al centro y quieran tomar Comodoro Martín Rivadavia hacia la autopista Cantilo podrán usar el cruce verde. De todos modos, este es el único cruce de este estilo y no se repite en otro tramo de la traza”, agregaron fuentes del Gobierno porteño.

Incluso, el propio jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, defendió el proyecto por sus "beneficios para los vecinos y el medio ambiente" y respondió a las críticas recibidas. “Libertador desde Retiro hasta General Paz es uno de los lugares donde la gente usa más la bicicleta y queremos que la usen todavía más. Tenemos que cuidar el ambiente. Cada bicicleta que reemplaza un auto es un caño de escape menos en la Ciudad”, aseguró en declaraciones radiales.

Asimismo, Larreta explicó que una vez concluida la obra se mantendrán la misma cantidad de carriles porque estará ordenada la carga y descarga, las paradas de colectivos, la circulación de los ciclistas y peatones.

“Desde todo punto de vista es un beneficio”, enfatizó el jefe de Gobierno aunque reconoció que hasta que se termine la obra habrá trastornos.

Pese a las explicaciones técnicas de las autoridades porteñas, Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, argumentó que esos cruces son complejos y ningún ciclista los va a respetar: “Desde el punto de vista técnico puede estar bien, pero no es práctico. Yo nunca vi una cosa igual”, aseguró.

Y agregó: “Creo que puede generar complicaciones entre las bicicletas y los autos que doblan para tomar Del Libertador. Me parece una manera compleja de resolver ese problema, los ciclistas no suelen respetar normas sencillas y no creo que respeten este cruce. Los ciclistas tampoco saben si tienen prioridad ellos o los que doblan porque al no tener licencia no conocen las normas de tránsito”.

Polémica: críticas y confusión

Durante el fin de semana, Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura porteña, compartió una imagen de la obra, con su particular diseño, y escribió: “La calle compartida Libertador ya tiene un tramo habilitado desde General Paz hasta Iberá. Así se ve desde arriba, ¿ya la pedalearon?”.

Casi de inmediato, el posteo recibió críticas, quejas y hasta bromas sobre la configuración de ese tramo, que, por la forma, la compararon con el videojuego Pac-Man.





"La ciclovía Pac-man, la verdad es que los vecinos de la ciudad estamos cansados de la mala planificación del @gcba. Más allá del humor, esto dificulta a los vecinos y a los ciclistas", escribió un usuario

"Cada vez tengo mayor certeza de que las decisiones respecto a la circulación ciclística en Buenos Aires son tomadas por personas que, o no andan en bicicleta, o solamente para pasear. Es todo una joda", sumó otro.

En ese mismo sentido, un tercero ironizó: "Un anticipo de como pretendería gobernar un país".

El proyecto

La obra para conectar la avenida General Paz con Retiro cuenta de cuatro etapas. La primera comprendió al tramo que ya se habilitó, que va desde Del Libertador y General Paz hasta la calle Iberá.

En las próximas semanas, se habilitarán los tramos desde Iberá hasta La Pampa. En tercer lugar, se desarrollará el tramo que va desde La Pampa hasta Sarmiento y, por último, el que comprende el recorrido entre Sarmiento y Retiro.