Alberto Fernández volvió a referirse este martes al tema de los precios de los alimentos y a la incidencia de los aumentos de las cotizaciones internacionales en el mundo. "Propongo un debate público para ver lo que queremos con las retenciones; si yo mando la iniciativa al Congreso, ya me anticiparon cómo van a votar", dijo en una entrevista que concedió durante su visita a la sede del PJ porteño.

"Está muy bien que los precios internacionales suban, lo que no está bien que los precios internacionales se apliquen al mercado interno", dijo el presidente de la Nación y agregó "esos problemas se resuelven con retenciones, esa es la discusión que vengo proponiendo".

El debate se da en el marco de la renuncia del secretario de Comercio Roberto Feletti, quien en su carta de renuncia mencionó sus discrepancias con la postura de quienes se oponen a la aplicación de retenciones a las exportaciones de granos como mecanismo de desacoplar los precios internos de la suba internacional.

La exministra de Economía Felisa Miceli también se hizo eco de los cuestiomientos de Roberto Feletti y advirtió que, a su criterio, los roces con el equipo económico eran predecibles. Sobre la salida del funcionario, apuntó: “Anticipó su decisión de no continuar en esta batalla en solitario”.



Para la exministra, la principal diferencia es por el tema de los derechos de exportación. “La mejor manera de ir bajando la inflación es poner retenciones a los productos agropecuarios. Cuando asumió todavía no estaba la guerra en Ucrania, pero ya por la pandemia había aumento los granos el mundo. Por eso pasamos de una inflación del 33 por ciento al 51 por ciento”, comentó. Agregó que "acá no se quiere entender que ese es un factor necesario, importante, para proteger la comida de las mayorías, y no las ganancias de unos pocos, que también pueden ganar”.