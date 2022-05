El analista político Ricardo Rouvier aseguró este miércoles que “el Gobierno camina por un desfiladero”. El especialista señaló que lo hace “en un escenario macroeconómico muy complejo” en el que no logra resolver “las crecientes necesidades primarias de la población”.

Rouvier señaló que esto se da en un contexto en el que hay un abierto proceso “que busca la centralidad del Poder Ejecutivo” en el Presidente. “Esto es lo que estamos viendo. Un poder más sólido en términos de definir la continuidad de las políticas económicas”, apuntó.

El objetivo: “Darle fortaleza al ministro (Martín Guzmán). Y avanzar en un escenario macroeconómico muy complejo en el que el Gobierno camina por un desfiladero”.

Parte de esta estrategia tuvo que ver con el cambio de órbita de la secretaría de Comercio Interior, que pasó de la tutela de Desarrollo Social al de Economía. Esto provocó la renuncia de Roberto Feletti, quien tiene abiertas diferencias con Guzmán.

El discurso de Poli

Por otro lado, Rouvier analizó el discurso del cardenal Mario Aurelio Poli durante el primer Tedeum por el 25 de Mayo al que asistió el presidente Alberto Fernández.

Allí el religioso aseguró que “cuando el pan falta en tantas familias, es cuando más tenemos que pensar en nuestro prójimo y en sus necesidades básicas, educación, salud”.

El analista político consideró que se trató de un discurso “menos admonitorio de lo que pensaba”. “Yo imaginé un discurso más duro. No fue tanto. No fue tal. Si bien no dejaron de señalarse estar cuestiones”, aclaró.

“El Presidente no solo miraba, sino que asentía sobre lo que decía. No fue un discurso de conflicto. Así como hubo otra vez, durante el Gobierno de Néstor Kirchner”, comentó.