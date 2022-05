Ezequiel Matthysse es una joven promesa del boxeo argentino. Tiene ocho peleas en el ring profesional y ganó siete. Fue Campeón Mundial amateur del Consejo Mundial de Boxeo. También es protagonista de un video viral que hizo que sus conocidos le hicieran bullying durante años. Eso no lo detuvo. En cambio, asegura que el boxeo lo salvó. Ahora pelea en el equipo del Chino Maidana.

Este largo recorrido en tan pocos años, “El Nino Terrible” lo revive a través de sus canciones. Es que ahora, además de boxeador profesional, se reconoce como arista. Una de sus primeras canciones se llama “Calzoncillos Nuevos” y resignifica la broma que lo hizo blanco de burlas.

“Un día estaba en un lugar, solo, y dije que iba a hacer una canción. Fui imaginando mi vida. Reconoció que no se trata de boxear para pegarle a la gente. Si no para meterte en el deporte. Tener una disciplina. Estar concentrado en mejorar. Ir ganando. Te vas recuperando”, reveló a AM750 Matthysse.

En diálogo con Branca de vuelta, el deportista contó que cuando el video se filmó, tenía 10 años. Pasaron dos años hasta que un canal desconocido, pero con muchos seguidores, lo agarró, lo subió a YouTube, y se hizo viral.

“Me pasó lo de la escuela, el bullying. No fue tanto de que me agarraran o me pegaran. Por ahí los de mi aula sí, pero los de las otras aulas me miraban de lejos, hablaban de mí”, reveló.

También reconoció que, al principio, le generó mucho enojo que su propio padre grabara y subiera el video. Pero aseguró que con el tiempo se le pasó. Y que pasó a ser historia cuando, a los 16 años, lo llama el Chino Maidana para que se sume a su equipo.

“Se me cruzó en la cabeza un pensamiento de bronca, de impotencia. Pero después se me pasó. Gracias al boxeo y a dios. El deporte fue todo para mí”, dijo.

Y remató: “A los 16 años me llama el equipo del Chino Maidana. Ahí tuve que dejar la escuela e irme para allá. Empecé a hacer mi carrera. Cuando fui estaba tan contento que me olvidé de todo, hasta del video”.