A los 60 años, murió este jueves, uno de los miembros fundadores de, tecladista y bajista de la banda inglesa de música electrónica surgida en la década del 80.





La noticia fue dada por la propia banda a través de sus redes sociales, sin dar detalles de su muerte. "Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora con el prematuro fallecimiento de nuestro querido amigo, familia y compañero, Andy", anunciaron en la cuenta de Depeche Mode en Twitter.



"Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estabas ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena sonrisa o una cerveza fría", recordaron. "Nuestros corazones están con su familia y pedimos que los tengan en sus pensamientos y respeten su privacidad en este momento difícil", concluye el posteo.

"Moda pasajera"

Andrew John Leonard Fletcher había nacido en Nottingham, Reino Unido, el 8 de julio de 1961. En 1976 formó con Vince Clarke un duo llamado "No Romance in China", sin ningún éxito. Clarke se unió, entonces, a Martin Gore para formar un nuevo grupo, "French Look", al cual Fletcher ingresó en 1979.

Así, dieron comienzo al trío "Composition of Sound" al que se sumó el cantante David Grahan, quien sugirió cambiar el nombre de la banda por Depeche Mode, algo así como "moda pasajera". En una entrevista, Martin Gore contó que el nombre significaba “la manera apresurada o expedición de la moda”.

En 1981, luego de lanzar su primer álbum Speak & Spell, Clarke dejó la banda. El grupo siguió un tiempo como trío, hasta que se sumó Alan Wilder hasta 1995. De ahí en más, Gahan, Gore y Fletcher continuaron con Depeche Mode.

Las 5 mejores canciones de Depeche Mode

Desde 1981, la banda que muchos definieron como de "música industrial" grabó 14 discos y realizaron 17 tours de conciertos. Depeche Mode tocó tres veces en la Argentina, la última en 2018, en el estadio Único de La Plata.

Pero, ¿cuáles son sus cinco canciones más emblemáticas?

"Everything counts" (“Construction time again”, 1983). Una crítica al sistema liberal en formato pop.

"Stripped" (“Black celebration”, 1986). El primer gran disco de la banda y la canción parece hacer veladamente alusión al control de masas.

''Personal Jesus' (“Violator”, 1989). Ya con el éxito asegurado, este canto a la soledad y crítica a la religión, se fusionó el blues con la música electrónica.

"Angel" ("Delta machine", 2013). El sexo y la espiritualidad, el blues y el soul, dando una cuota exacta de cada uno.

"Cover me" ("Spirit", 2017). Fue el regreso a la crítica social más directa.