"No hay que sentarse con los empresarios como amigos"

Cristina Kirchner indicó también que los dólares de Vaca Muerta no será solo la solución del país y puso como ejemplo que "no puede haber un festival de importaciones" y, sin nombrarlo, la vicepresidenta se refirió a Techint, que se hará cargo de los caños del gasoducto Néstor Kirchner, y le exigió que "la línea de producción la traigan acá en la Argentina".

"El balance de 2021 triplicó el de 2020. Y es un insumo muy importante para toda la economía, para toda la industria. Si los preferimos a ellos en lugar de empresas extranjeras, que traigan la línea de producción a la Argentina, todavía tienen un horno apagado de la época del macrismo", advirtió CFK.

"No vamos a hacer solo el gasoducto Néstor Kirchner", apuntó Cristina, quien enumeró otros proyectos extractivos a futuro, entre ellos la explotación off shore en Mar del Plata. La vicepresidenta aseguró que se puede avanzar más, pero "hay que sentarse con los empresarios, pero no como amigos sino pidiéndole que devuelvan algo".

"Hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas del Banco Central. Te dije -agregó dirigiéndose a Alberto Fernández- cuando hice un documento que vos tenés la lapicera, Alberto, te pido que la uses con los que tienen que darle cosas al país", interpeló.