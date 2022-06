“No puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, dijo el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz a modo de confesión antiperonista pero también justificando la desigualdad social durante una charla en la Universidad de Chile. De inmediato reaccionaron abogados, dirigentes, legisladores y ministros del gobierno del Frente de Todos que repudiaron los dichos del supremo.



El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat afirmó que estos dichos son “una causal de enjuiciamiento y remoción más” y que "en tanto que magistrado de la Corte Suprema, se le puede realizar un juicio político".

En el mismo sentido, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort calificó de “burrada” lo expresado por el juez de la Corte. "Es una burrada en términos jurídicos, porque el estudio de la ciencia jurídica es la historia del reconocimiento de los derechos que nacen de las necesidades", aseguró.

“Lo que me parece tremendo es la enorme contradicción, porque si los derechos no son derechos, sino costos y dependen del capital que tenga el Estado para satisfacerlo, entonces qué poco solidarios los jueces que no pagan ganancias. Cuando no pagan ganancias nos quitan los derechos”, sentenció y agregó: “Es fácil sostener esa posición elitista con la panza llena”.

“Esta es la Corte que algunos defienden”, señaló, por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria: “jueces privilegiados, que hablan, piensan y aplican el derecho desde sus propios privilegios”. Asimismo consideró que los jueces de la Corte Suprema “no entienden de necesidades y no creen en ampliar derechos”, salvo que “las necesidades y los derechos sean los de sus ¿ex? patrones de Clarín”, añadió, irónico, en Twitter.

El diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tahilade, enfatizó en que Rosenkrantz descalificó a una fuerza política con sus dichos, afirmando “representar solo a algunos” y dando cuenta de que “obedece al poder concentrado”. En este sentido, el diputado aprovechó para resaltar la necesidad “fundamental” de avanzar con una iniciativa que amplíe la conformación del máximo tribunal del país y llamó a "discutir el mejor proyecto posible". "Es un tema demasiado importante para que no se produzca una profunda discusión", postuló.

El exjuez de la Corte, Raúl Zaffaroni sostuvo que "Rosenkrantz caracteriza al populismo como incompatible con la democracia y, por ende, aunque no lo dice, da a entender que es 'fascista'", analizó. Zaffaroni también dijo que "conviene preguntarle cuántos de nosotros estaríamos vivos y sabríamos leer y escribir y hubiésemos llegado a la universidad en nuestra América colonizada o subordinada si no hubiese sido por los movimientos populares de nuestra región, llámese APRA, zapatismo, varguismo, yrigoyenismo, cardenismo, velasquismo o peronismo".

Por último, la titular del INADI, Victoria Donda, señaló que los dichos del supremo confirman que fue designado “por decreto para proteger los intereses de los más poderosos".