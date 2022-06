El juez federal de San Pablo (Brasil), Ali Mazloum, a cargo del juicio por abuso sexual que la actriz Thelma Fardin le inició al actor Juan Darthés, rechazó este lunes el planteo de la defensa del acusado para postergar el reinicio de las audiencias.

“El juicio debe seguir, falta poco y la prueba incrimina a Darthés. Lo único que queda es la ampliación de indagatoria de él como acusado, la declaración de su esposa y el testimonio de la hermana de Thelma que fue pedido por la defensa”, confirmó el abogado de Fardin, Juan Pablo Gallego, a la agencia Télam.

En este sentido, el letrado sostuvo que "todos los actos de juicio son válidos" y que la resolución del magistrado “convalida todo lo actuado”, como los testimonios de los testigos que “convalidaron los hechos”, la declaración de Thelma y “las pericias”.

"Con este fallo queda atenuado el riesgo de prescripción que creemos que era la intención que tenía el acusado. El Tribunal Regional Federal de San Pablo ya había confirmado el 28 de marzo que la competencia era correcta", remarcó.

El 13 de mayo pasado, la artista de 29 años había manifestado en su cuenta de Instagram que las dilaciones en las audiencias del proceso ponían "en juego la prescriptibilidad del delito".

La actriz había anticipado que denunciaría las dilaciones ante la ONU

A fines de mayo, Fardin había anticipado que denunciaría ante la ONU las dilaciones en el juicio por abuso sexual contra Darthés, con el patrocinio del Comité Argentino de Derechos del Niño (CASACIDN) suscripto por su presidenta Estela de Carlotto.

"Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña", relató Fardin en el programa Sobredosis de TV.

"La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio. Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena", sostuvo en ese entonces sobre la postura de la defensa del acusado.

El caso

El proceso empezó cuando Fardin presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en diciembre de 2018 en Nicaragua, cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada.

Sin embargo, no fue hasta octubre de ese mismo año que, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, se dispuso detener y capturar a Darthés, que estaba prófugo en Brasil.

La denuncia formal contra Darthés, "con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009 en perjuicio de Thelma Fardin", fue presentada por el Ministerio Público Fiscal brasileño en abril del año pasado y el juicio oral comenzó en noviembre.

El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual el juez Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado.