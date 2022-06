El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que existe un acuerdo común entre todos los gobernadores sobre el "atropello" que significó el incremento de los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, y advirtió a la Corte Suprema que no valide lo que consideró un "atropello".

En la gestión Macri los fondos para CABA fueron triplicados en favor con el argumento del traspaso de parte de la estructura de la Policía Federal, pero en septiembre de 2020, el presidente Alberto Fernández los redujo de 3,5 al 2,3 %, con el aval de una ley del Congreso.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tildó de "inconstitucional" la decisión y fue en queja a la Corte Suprema, donde no se alcanzó un acuerdo y la definición quedó en manos de los cortesanos.

"Lo hemos hablado con todos los gobernadores: si la Corte falla a favor de ese atropello, más porteñista no se consigue", aseguró Kicillof e indicó que "la Ciudad no es una provincia, por lo que no participa en la coparticipación federal, ni es parte de las leyes de coparticipación". "Luego, llegó Macri, que es algo así como los Reyes Magos para la Ciudad de Buenos Aires, y le empezó a regalar plata, obras, la Lotería Nacional, terrenos", enumeró sobre las decisiones que favorecieron al mayor bastión electoral del PRO.

El gobernadora bonaerense consideró "una verdadera discriminación en favor de la Ciudad" a la gestión de Macri, que triplicó la coparticipación --86 mil millones de pesos más que el costo del traspaso de la Policía Federal-- al subirla por decreto de 1,40% a 3,75% durante su primer mes de gobierno. "Se trata de la jurisdicción que vio nacer a su partido político, entonces les pasó plata de manera injusta", resaltó.

Respecto del acuerdo que existe entre los gobernadores provinciales, Kicillof remarcó que desde que Macri firmó aquel decreto "hubo una queja de todas las provincias, menos de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, que forma parte del mismo grupo político y no abrió la boca observando esa injusticia".

El camino del reclamo por la coparticipación de la Ciudad

El 9 del septiembre de 2020, a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%. La decisión se tomó tras la serie de amotinamientos de la Policía Bonaerense, que llegó hasta una protesta en las puertas de la Quinta Presidencial de Olivos, y que sirvió para redirigir los fondos a Buenos Aires, la que más aporta a los fondos coparticipables, para el financiamiento de su fuerza de seguridad.



A finales de 2020, el Congreso sancionó una ley que ordenó una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicó que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

"Salió una ley que indica que con el traspaso de la policía venían recursos asociados a los costos para esa fuerza. Hoy esa ley está en vigencia y transfiere recursos para el sostenimiento de la Policía. Se le retiró a CABA esa coparticipación indebida, es todo lo que pasó", sostuvo Kicillof.