El nuevo stand-up de Ricky Gervais movió el avispero puertas adentro de Netflix. La señal de streaming, que ya se vio envuelta en la polémica por The Closer, de Dave Chappelle, decidió subir la apuesta y aseguró que defenderá la libertad de expresión., aun cuando se agravie a diversos colectivos. A tal punto, que invitó a renunciar a los empleados que estén en desacuerdo.

“Creo que es importante para la cultura americana que tengamos libertad de expresión. Hacemos una programación pensada para personas muy diversas que tienen opiniones y gustos diferentes, y a la vez no hacemos nada que sea para todo el mundo”, manifestó en tal sentido el CEO de Netflix, Ted Sarandos. En una entrevista con The New York Times, reivindicó que se crucen los límites del humor.



Sobre Chappelle, no dudó en definirlo como "el cómico de nuestra generación", y estimó que “nadie diría que lo que hace no está pensado o no es inteligente, sino que simplemente no están de acuerdo con él”. Al respecto, expresó: “Siempre digo que si censuramos algo en Estados Unidos, ¿cómo vamos a defender nuestros contenidos en Oriente Medio?”

Aunque la entrevista giró sobre Chappelle, la polémica de estas horas es por Super Nature, de Gervais. En ese programa, el comediante define como “anticuadas” a las mujeres con útero. “Son mucho mejores las nuevas mujeres, que tienen barba y pene”, dice en un pasaje.

Pese a los exacerbado de su material, el cómico salió a decir que "en la vida real, por supuesto, apoyo los derechos de los trans. Apoyo todos los derechos humanos, y los derechos trans son derechos humanos. Vive tu mejor vida. Usa tus pronombres preferidos. Sé el género que sientes que eres”. Pese a ello, se sumaron críticas a Netflix desde agrupaciones que congregan a las minorías sexuales.

Así las cosas, una guía interna de Netflix advierte a sus algo más de 11 mil empleados, en un apartado titulado "expresiones artísticas", que pueden dejar su puesto de trabajo si se sienten ofendidos por los contenidos que la plataforma ofrece.

“Dependiendo del rol que tengas, tal vez tengas que trabajar en productos que percibas como dañinos. Si encuentras dificultades para apoyar la amplitud de nuestro catálogo, Netflix puede no ser el mejor lugar para ti”, dice ese punto.