“La Norberto Campos” se instaló como expresión y síntesis del proyecto teatral que la Municipalidad de Rosario impulsa desde 2013. Y esto viene a cuento, porque el miércoles pasado en Teatro La Comedia, la Norberto Campos anunció su vuelta a escena. Lo hizo de manera adecuada por acorde con su lenguaje, con una máquina de escribir añosa, ubicada de modo privilegiado en el foyer de la sala. La invitación tuvo relevo en el escenario –a partir del diseño y la puesta de Romina Tamburello–, entre vestuarios y atrezzo vueltos a la vida, verdaderos protagonistas de muchas obras allí representadas.

En ese espacio devuelto al ruedo feliz de la creación, el secretario de Cultura y Educación, Dante Taparelli, y el director de Producción Estratégica, Federico Fernández Salafia, anunciaron la nueva convocatoria del Programa Comedia Municipal de Teatro Norberto Campos, abierta a actores, actrices, vestuaristas, maquilladoras, maquilladores, escenógrafas, escenógrafos, directoras, directores y dramaturgas y dramaturgos locales.

Vale, cómo no, recordar cuáles fueron aquellas obras que la Norberto Campos hizo posibles: Relojero (2013), Doña Disparate y Bambuco (2014), Gol de oro (Todo o nada) (2015), La Tempestad (de confabulaciones, traiciones y perdones) (2016), Saverio el cruel (o la farsa del coronel) (2017), Frankenstein, un amigo diferente (2018). Ahora la propuesta continúa pero cambia. En primer término, “lo que se busca es potenciar el teatro, no desde una mirada de teatro independiente sino de teatro oficial, con otra característica”, explica Federico Fernández Salafia a Rosario/12, y agrega: “la vuelta que le estamos dando en esta octava edición es una apertura hacia los otros saberes del teatro, a otras partes de su lenguaje, como el vestuario, la escenografía y la caracterización; y para ediciones posteriores aspiramos a que intervengan también otros aspectos, como la iluminación”.

En este sentido, y de acuerdo con las palabras de Fernández Salafia, “cada instancia tendrá referentes que la conduzcan, luego se deberá buscar jurados que califiquen a los participantes de cada práctica. En este caso, habrá práctica de diseño de escenografía y práctica de realización de escenografía. Lo mismo va a pasar en el caso del vestuario y del maquillaje. En las ediciones anteriores, un director traía una carpeta con el proyecto cerrado, con su escenógrafo, vestuarista, maquilladores e iluminadores, y el estado salía a resolver toda esa puesta. Ahora, la idea es que sea más un ejercicio colectivo de creación, y que juguemos a ver qué pasa cuando te cruzás con otro. Me parece que ahí es donde empieza a aparecer algo más interesante. Esto es lo que cambia en La Campos”.

-Es decir, podrían sumarse personas no necesariamente vinculadas al ámbito teatral, a partir de la especificidad en la que se desempeñan.

-Ésa es la idea. Hay un montón de gente que hace ropa y vestuario para otras disciplinas, como quien realiza vestuario de patinaje y jamás se imaginó que podría participar de la instancia de una obra de teatro. La idea es brindar las herramientas para poder abrir ese campo, ahí buscamos la posibilidad de la apertura. También porque en el universo teatral local, y me asumo como actor al decirlo, nos conocemos todos. Rosario tiene esta cuestión, que a lo mejor no tienen otras metrópolis. Al abrir la posibilidad de participar, podemos encontrar algo interesante. Algo que también incluimos en esta convocatoria, es que la dramaturgia y la dirección vayan juntas. Eso no quiere decir que deban ser la misma persona, sino que puede ser un dramaturgo que se asocia con un director, e inclusive esa misma dramaturgia podría asociarse con dos directores, y cada uno de ellos presentar un proyecto sobre la misma obra, que debe ser inédita. La idea es ampliar.

-A propósito de la obra, debe ser una comedia, ¿no?

-La obra inédita debe ser en clave de comedia, y no otra cosa. Y vamos a privilegiar obras que tengan una perspectiva de género y disidencias en su propuesta. La participación está abierta a todo el mundo. Se incluyen instancias de premio, que antes no existían, y en algunos casos, como director y asistente de dirección, habrá una contratación.

-¿Está previsto cuándo se estrenará la obra?

-Por una cuestión de tiempos, el proceso se llevará adelante durante el presente año, para que la obra inicie la temporada de verano en Teatro La Comedia.

Toda la información, formularios y plazos de inscripción, pueden consultarse en la página web de la Municipalidad.