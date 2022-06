El jefe narco Esteban Alvarado recibió su segunda condena en menos de una semana, esta vez a 15 años de prisión al ser considerado organizador del transporte de 493 kilos de marihuana a Río Negro, en una sentencia dividida del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 2, ya que un juez planteó la absolución del acusado por el beneficio de la duda. Alvarado, que la semana pasada fue sentenciado a prisión perpetua por la Justicia provincial por homicidios, balaceras, amenazas y demás delitos, sumó por primera vez una condena por narcotráfico, la que se cree que es su principal actividad ilícita. Los jueces Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez se pronunciaron por la condena del acusado, al encontrarlo responsable penal del delito de transporte de estupefacientes en calidad de organizador.El restante magistrado del Tribunal, Otmar Paulucci, se pronunció en el fallo por la absolución de Alvarado por el beneficio de la duda. El fiscal del juicio, Fernando Arrigo, había solicitado una pena de 20 años para el criminal, quien lidera una organización enfrentada a “Los Monos”, a cargo de Ariel «Guille» Cantero, también detenido.

Tras el fallo, Arrigo dijo que “siempre queda un gustito poco” , y estimó que “seguramente apelará la defensa, porque la Fiscalía ya no puede hacerlo por la escala penal de la condena” impues. No obstante, el fiscal valoró como “positivo” el hecho de que el juicio “pudo hacerse y llegar a una condena”.

Asimismo, resaltó el trabajo conjunto realizado con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Rosario, especialmente el aporte de las pruebas para este caso. “Ellos -por los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery- habían investigado y a partir de allí pudimos hilvanar las pruebas para llegar a conclusiones”, consignó el funcionario judicial, quien además sumó en esa tarea a la contadora Marina Marsili.

En esa línea, aseguró que “Alvarado armó un conglomerado de empresas en donde cada uno tenía un rol”, lo cual quedó expuesto a lo largo del proceso.

“Hicimos el análisis de aproximación de lo que se denomina la prueba compuesta y los distintos indicios. Uniendo muchos puntos con un orden lógico se puede observar un gran organización, un dibujo, cuya línea de puntos era Alvarado”, explicó sobre la organización y su rol. “No había nada que se hiciera en esa organización sin que él lo supiera o que él no quisiera”, concluyó Arrigo.

En la mañana de ayer, antes de la lectura del veredicto y en sus “últimas palabras ante el tribunal”, Alvarado se declaró “inocente” del delito de transporte de drogas y dijo que jamás le secuestraron ni un porro”. “Quiero decir que soy inocente, que nada tengo que ver con ese cargamento, ni con nada que se me relacione”, sostuvo Alvarado sobre la acusación de ser organizador del transporte de 493 kilos de marihuana a Río Negro. Y agregó: “Se me investigó, se me recontra investigó, se me escuchó a mí y a mi familia, pero nunca llegaron a nada, nunca van a encontrar nada porque no hay nada”.

“No tengo nada que ver con el transporte de estupefacientes, ni a General Roca (Río Negro), ni ninguno”, insistió el hombre de 43 años, quien consideró “totalmente loco” que el fiscal ante el TOCF2 haya solicitado para él una pena de 20 años.

También sostuvo que desde el año 2012, cuando fue detenido en una causa por robo de autos en el Gran Buenos Aires, en la que fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión, “hasta la fecha hubo como 200 allanamientos” a sus propiedades y al respecto remarcó: “Jamás me secuestraron un porro”. “Sí me han sacado autos, camionetas, camiones, sí, porque ese sí es mi rubro, pero relacionado con el narcotráfico jamás”, indicó el acusado.

Alvarado fue sentenciado por organizar el envío de casi media tonelada de marihuana a Río Negro en 2017. Por ese mismo hecho fueron condenados en mayo de 2019 los dos ocupantes del camión Scania con semirremolque que transportaba la droga en forma oculta, distribuída en 79 panes, y dos personas que se movían en un Chevrolet Vectra que hacía de “puntero” de la carga.