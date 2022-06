En un partido donde predominó la marca y se jugó muy poco en las áreas, Newell's entregó un debut ante su gente decepcionante. La Lepra se frustró ante la falta de ideas para generar ocasiones de gol frente a un rival que se paró en su campo con determinación y ganó todos los duelos individuales. Sin remates al arco de Torrico, el empate fue el mejor resultado que pudo encontrar el conjunto de Javier Sanguinetti a pesar de las expectativas generadas con su victoria ante Banfield. La Lepra jugó gran parte del segundo tiempo con diez por expulsión de Cristian Lema.

Un San Lorenzo refugiado en su campo le exigió a Newell’s paciencia y precisión para jugar al fútbol. Y si bien el equipo tuvo disciplina para hacer rodar la pelota careció de inspiración y todos los avances se perdíeron en intentos fallidos de los leprosos por gambetear jugadores rivales. Es por eso que el primer tiempo se fue sin jugadas de gol. Apenas un remate alto de Balzi y muchas pelotas disputadas alrededor del área pero que el fondo azulgrana resolvía sin dificultades. Newell’s no tenía generación de juego con pases y a los 15 minutos se fue por lesión Pablo Pérez. Las corridas de Sordo y González era todo lo que intentó la Lepra pero sin preocupar a Torrico.

El segundo tiempo comenzó con González mano a mano ante Torrico. El delantero definió al cuerpo del arquero y el árbitro cobó penal, aunque se rectificó al ver las imágenes a instancias del cuarto árbitro. Cuando se reanudó el juego, Lema vio la roja por infracción a Elías, en decisión discutida incluso al revisar la jugada con el VAR.

Estas intervenciones hicieron que no se jugara nada al fútbol en los primeros 20 minutos. Con un hombre menos, Newell's retrocedió en el campo y quedó lejos del arco de Torrico. Los hinchas se impacientaron y el equipo cayó en los nervios. Sanguinetti metió en cancha a Vangioni, Cingolani y Rossi pero no revirtió la instrascendencia que predominó toda la noche en el partido. Una corrida hasta el fondo de Méndez que no pudo conectar Rossi, en el centro atrás, todo lo que hizo la Lepra en el área chica del rival. Es que San Lorenzo ganó la puja táctica y de premio se llevó un punto del Coloso.

0 Newell’s

Macagno

Méndez

Lema

Ditta

Luciano

Pablo Pérez

Fernández

Balzi

González

Sordo

García

DT: Javier Sanguinetti

0 San Lorenzo

Torrico

Gattoni

Hernández

James

Elías

Silva

Perruzzi

Ortigoza

Martegani

Cerutti

Bareiro

DT: Rubén Insua

Cambios: PT: 15m Portillo por Pablo Pérez (N). ST: 18m Velázquez por Balzi (N), 31m Cingolani por Sordo (N), Rossi por García (N), Vangioni por Luciano (N) y Barrios por Martegani (SL), 38m Blandi por Bareiro (SL).

Arbitro: Silvio Trucco

Cancha: Coloso del Parque

Expulsado: ST: 17m Lema (N).