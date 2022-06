Con el 25° aniversario de María y Cosecha, uno de los grupos anfitriones del lugar, como plafón emocional, el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) se vestirá nuevamente de colores y amores a través de la Peña de los Abrazos. El Auditorio ubicado en Avenida del Libertador 8151 encenderá sus luces el sábado 11 de junio a las 20 para cobijar al taller de danzas populares -destinado a sabiondos y neófitos de todas las edades- dirigido por Santiago Bonacina. “Esta peña es un espacio donde se funden conceptos trascendentales para nuestra generación como los de federalismo, encuentro, memoria y derechos humanos”, señala María de los Ángeles Ledesma, cantora de la agrupación cumpleañera, que tras el taller danzarín encenderá el fueguito peñero junto a Susy Shock y la bandada de colibríes, y el inefable músico tucumano “Topo” Encinar.

“Con motivo de la celebración, estaremos presentando parte de nuestro sexto disco, que consiste en una renovación del cancionero folklórico argentino vinculado con las danzas nativas tradicionales que no fueron reversionadas a través del tiempo. Me refiero a la Refalosa Federal, el Cuando, el Caramba, y el Prado, entre otras”, anuncia la “Chiqui” Ledesma, sobre el contenido estético de uno de los momentos de una fiesta que contará además con la típica feria de artesanos, artesanas, y autogestores culturales, y el patio de comidas a precios populares. “Con estas reversiones” –continúa ella— “sentimos que aportamos al cancionero popular folklórico argentino, versiones nuevas en música y poesía para que dichas especies, tan relevantes y bellas, no se pierdan de la memoria popular. Y además, para que sean utilizadas en la enseñanza en escuelas e instituciones de formación artística”.



La entrada a la Peña de los Abrazos, como es habitual, será libre y gratuita con un bono solidario consciente, cuyo destino son los músicos y músicas que acompañan habitualmente las iniciativas artísticas del ECuNHi.