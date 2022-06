TEATRO

Ojos adentro

El relato se sucede como una confesión que narra una serie de eventos desafortunados en relación al universo amoroso. La protagonista de esta historia tiene un talento que se vuelve tortuoso para ella: adivinar los morbos sexuales de las personas mirando fijo a sus pupilas. A partir de esa premisa, se desencadena un recorrido por el historial del personaje que cuenta –como si cayera a través de un pozo repleto de fantasías propias y ajenas– el infortunio del que está presa: su marido ama a otra persona. La dramaturgia y la dirección de este drama, que parece esculpido en otra época, son de Lisandro Outeda, el maquillaje es de Emanuel Miño y el asesoramiento de vestuario de Vanina Schwemer. Rocío Domínguez –que ya había trabajado con Outeda en Nada de carne sobre nosotras– es la actriz que interpreta con pasión y desborde cada escena de este unipersonal.

Domingo a las 20, en El Brío, Álvarez Thomas 1582. Entrada: $1000.

Rotas voces

El hombre exhuma un puñado de objetos y percibe al tacto las historias que acarrean. Luego los guarda en una caja y los esconde. Él también se oculta. No se deja ver, no quiere ser percibido. Se refugia en un cuartucho desolado y se esconde detrás de un pequeño muñeco de paño, su doble. Pero por más que intenta evadirse no consigue escapar de esa voz que resuena en su cabeza, ni tampoco del eco que dejaron otras tantas voces rotas. Versión libre para teatro de títeres y objetos, orientada hacia el publico adulto y adolescente, inspirada en el guión titulado “Eh Joe”, escrito originalmente por Samuel Beckett para televisión. Con puesta en escena y dirección de Rafael Curci, voz en off de Lourdes Serrats y actuación y manipulación de Mariano Singer.

Viernes a las 21:30, en Espacio Templum, Ayacucho 318. Entrada: $700.

MÚSICA

There’s a Moon On

Nuevo simple del inminente disco de Pixies, el cuarto desde su reunión en el 2004, pero el primero desde que esa continuidad logró dar frutos compositivos reales, algo que recién sucedió después de dos discos ciertamente poco memorables, como Indie Cindy (2014) y Head Carrier (2016). La tercera es la vencida, y con el asentamiento de la bajista argentina Paz Lenchantín (ex Zwan y A Perfect Circle) con el resto de la formación original, la aparición de Beneath The Eyrie (2019) fue recibida como una agradable sorpresa, que no tuvo demasiado correlato en vivo porque llegó la pandemia. Pero el grupo de Frank Black está decidido a no dejar pasar este nuevo momento, y ya ha anunciado para septiembre la aparición de Doggerel, que posiblemente incluirá también el simple que precedió a “There’s a Moon On”, el encantador “Human Crime”, presentado en marzo como su primer tema nuevo en dos años de silencio.

Piezas sueltas

A una década de su último disco, Quasimodo Trío acaba de publicar su nuevo trabajo, el cuarto en una carrera que ya lleva dieciocho años. Piezas sueltas es el demorado sucesor de Acontrayumba, y está integrado por postales sonoras que se pasean por músicas populares folclóricas de distintas regiones del país. Integrado por el bandoneonista Daniel Ruggiero, Adrián Mastrocola en piano y Cristian Basto en contrabajo, es el primer disco en el que todos sus integrantes ponen su firma en sus composiciones originales, miradas actuales tanto sobre la canción popular litoraleña (“La flor del Paraguay”) como una chacarera (“Chacarera encontrada”), una baguala (“La baguala perdida”) o un tango (“Mitosis” o “Modelo para armar”). El trío lo estará presentando en vivo los miércoles 15 y 22, en Borges 1975, con Santiago Hernández como invitado en batería y percusión.

ONLINE

Becoming Elizabeth

Las películas y series sobre las vidas de los reyes y reinas británicos ya conforman una suerte de multiverso, aunque sin poderes especiales de por medio. A la popularísima The Crown, cuya quinta temporada ya tiene fecha de estreno hacia finales de este año, la plataforma StarzPlay suma esta nueva producción seriada que concentra los cañones narrativos en los años de juventud de Isabel Tudor (Elizabeth para los angloparlantes), futura monarca conocida como la Reina Virgen que enfrentaría las glorias y dolores de cabeza del reinado desde 1558 hasta 1603. Interpretada por la alemana Alicia von Rittberg, la adolescente sin padres que de pronto se ve envuelta en los tejes y manejes de la corte se transforma en el peón de fuste en un tablero lleno de intrigas y ansias de poder. Por ahí circulan figuras como Catherine Parr, la viuda de Enrique VIII, y el barón Thomas Seymour, mientras Inglaterra es conducida por el rey infante Eduardo VI. Pompa y reconstrucción de época a la orden del día.

Las guerras del streaming

Trey Parker y Matt Stone continúan entregando breves “películas” (alrededor de 50 minutos cada una) protagonizadas por los habitantes del pacífico pueblo de South Park. Además de la doble producción post covidiana, que puede verse desde hace varios meses, Paramount+ acaba de estrenar esta sátira con temática mortalmente seria: la escasez de agua potable. Las “guerras del streaming” del título no refieren a las plataformas online, sino a una batalla de dueños de “corrientes” de agua dispuestos a todo con tal de acabar con la competencia. Aunque para ello los cuatro amiguitos deban pasar día y noche construyendo barquitos con bloques de construcción y Cartman decida alterar quirúrgicamente su cuerpo.

CINE

Eami

Sigue en cartel, todos los viernes a las 20 en el Malba, la tercera película de la realizadora paraguaya Paz Encina, ganadora del premio mayor en el Festival de Rotterdam. Se trata de un notable ejercicio que hibrida la ficción y el documental para narrar la experiencia de desarraigo de la comunidad ayoreo, que viene siendo expulsada de sus territorios en el Gran Chaco del Paraguay y Bolivia desde la década de 1970. De gran impronta evocativa, las imágenes y sonidos que conjura la directora de Hamaca paraguaya no recurren a las descripciones de la etnología; por el contrario, Encina reconstruye la cosmovisión propia de los ayoreo a partir de sus mitos, idioma y padecimientos. Eami es el nombre de una niña aborigen, pero es también la palabra que designa al bosque y, por extensión, el mundo. “Para mí, lo más importante es ser fiel a mi propia manera de ver el mundo. Pienso a veces que estamos muy alfabetizados en la manera de mirar y también de contar el mundo”, declaró la directora.

Murnau en la Lugones

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) está exhibiendo algunas de las películas del genial cineasta alemán Friedrich Wilhelm Murnau, el autor de la primera película de vampiros de la historia, Nosferatu. Hoy a las 15, 18 y 21 podrá verse su segundo largo estadounidense, El pan nuestro de cada día (1930), una historia sencilla de alcances universales que influenció al Terrence Malick de Días de gloria. Mañana en los mismos horarios se exhibirá Tabú (1931), realizada poco antes de su temprana muerte, un proyecto que iba a ser codirigido junto al documentalista Robert J. Flaherty y fue filmado en Tahití y Bora-Bora, perfecta conjunción de realismo y poesía de aliento trágico.

TV

Anna

Después del covid-19, ningún relato sobre pandemias será visto bajo el mismo prisma. La novela Anna, del escritor italiano Niccolò Ammaniti, describe un mundo postapocalíptico en el cual un nuevo virus que se esparce a gran velocidad sólo mata a los adultos. La historia transcurre en Sicilia y allí Anna, una chica de trece años, debe hacer un viaje junto a su hermano menor hasta Palermo, en busca de una posible salvación al desastre. El mundo que solía conocerse ya no es el mismo y un grupo de niños apodados “los azules” hacen valer la ley del más fuerte. Adaptada a la televisión por el propio Ammaniti, la miniserie de seis capítulos protagonizada por la joven Giuglia Dragotto –que empieza a emitirse mañana en la señal AMC– comenzó a filmarse seis meses antes de la llegada del coronavirus. En parte fábula oscura, en parte reinvención de la clásica Odisea, la reseña del New York Times destaca la “cualidad onírica de su lógica narrativa, algo poco común en las series”.

Lunes a las 23, por AMC.

It’s a Sin

Más epidemias en las señales de cable, aunque en este caso la enfermedad no tiene nada de fantasía. “Septiembre, 1981. Las vidas de cinco amigos se cruzan en un departamento en Londres. Pero en los 80 la vida es más frágil de lo pensado”. La frase promocional señala la llegada del virus VIH y el comienzo de la era del sida, que esta miniserie británica creada por Russell T Davies (Queer as Folk, Years and Years) describe a partir de la vida de tres personajes: Ritchie, de buena familia homofóbica, el hijo de inmigrantes Roscoe y un joven galés recién llegado a la capital inglesa llamado Colin. El título, desde luego, remite al mega hit ochentoso del dúo Pet Shop Boys.

Viernes a las 22, por HBO.