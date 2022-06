El suizo Roger Federer, inactivo desde julio del año pasado por una lesión en la rodilla, aseguró que “el tenis aún debe esperar un poco” en referencia a los tiempos de recuperación, aunque mantiene la fecha de regreso a las canchas para finales de septiembre, para disputar la Laver Cup en Londres.



“En los próximos meses tendré mucha más información. Podría hacer mucho más, pero de momento nos centramos en la forma física para que no haya sobrecarga. El tenis aún tiene que esperar un poco. Ya haré bastante cuando llegue el momento”, reflexionó el exnúmero uno del mundo y ganador de 20 Grand Slam a la cadena suiza SRF.

Sobre su estado físico, Federer sostuvo que “va poco a poco. Me operaron a finales de agosto y puedo decir que todavía me va a llevar un tiempo. Solo tengo que ser paciente. Estoy progresando de forma constante. Ahora me voy directamente al gimnasio, y lo hago 5 o 6 veces por semana. El objetivo es estar listo para la Laver Cup y Basilea a finales de año”.

El suizo, de 40 años, mantiene su fecha de regreso para representar al equipo de Europa en la Laver Cup que se disputará en Londres del 23 al 25 de septiembre y después tiene anunciada su presencia en el torneo de Basilea, su ciudad natal, del 24 al 30 de octubre.

“Tengo curiosidad por ver qué más está por venir. Pero tengo esperanzas, tengo un buen camino detrás de mí. No estoy muy lejos. Los próximos tres o cuatro meses serán eminentemente importantes", enfatizó el tenista que disputó su último encuentro el 7 de julio de 2021, cuando cayó ante el polaco Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon.

Federer, ganador de 103 torneos en más de 20 años de carrera, y que solo jugó 13 partidos en 2021 y 6 en 2020, ocupa actualmente el ránking 50 de la ATP.