El diputado nacional de Juntos por el Cambio Emiliano Yacobitti defendió este martes la resolución por la cual el Gobierno porteño prohibió el uso del lenguaje inclusivo con la “e” y la “x” en las escuelas de ese distrito. En diálogo con AM750, aseguró que no se trata de una limitación en la expresión, sino de regular su uso para que coincida con el que la Real Academia Española (RAE) considera correcto.

“Bajo ningún punto de vista se prohíbe el lenguaje inclusivo en la Ciudad. Los que dicen eso reproducen una mentira. La resolución dice cuál es el lenguaje inclusivo que está aprobado por la RAE. Porque los chicos están aprendiendo a leer. La misma resolución aclara cuáles son las formas correctas de este lenguaje”, argumentó.

Y agregó: “No estoy en contra del lenguaje inclusivo. Hay que utilizar el lenguaje inclusivo, pero tenemos que definir cuál es. Cuando me explicaron este tema dije que no me molesta que cada uno hable como quiera. Si quiere usar abreviaturas, me parece que está en su derecho. Pero a los chicos que están aprendiendo a escribir les tengo que enseñar a escribir bien”.

Sobre la justificación de la medida, —basada, según el Gobierno porteño en los malos resultados académicos de los alumnos—, Yacobitti explicó en Mediodía 750 que le mostraron “estudios de Francia, Alemania, países avanzados” y ahí sacó su propia conclusión.

Finalmente, aclaró que el presupuesto de la Ciudad en Educación creció. “El estudio que hicimos el año pasado nos da ese dato. Yo no digo que las escuelas estén bien. Digo que están mejor que en 2015. Creo que tienen que estar mucho mejor”, añadió.

Milei, Macri y JxC

Además, el legislador radical y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se refirió a la postura de la UCR frente a los acercamientos de figuras del PRO con el espacio ultraliberal que conduce Javier Milei. “Yo no me junto con Milei. El partido al que represento no se siente identificado”, aclaró.

Y luego cuestionó al Frente de Todos: "¿Quién está más a la derecha, el radicalismo que aclaró que no se siente identificado o los que tienen a Sergio Berni como ministro de Seguridad? Para mí está más a la derecha el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires”.

Por último, se refirió al encuentro entre el expresidente Mauricio Macri y Milei: “No comparto lo que dijo (Macri) sobre Milei, que alguien que dice que pregona la libertad de los jóvenes no esté a favor de la educación pública. No hay libertad sin educación pública. Porque si no no hay igualdad. Milei no forma parte de las propuestas del partido”, concluyó.