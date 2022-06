Cines

BELLEZA ROBADA

Con Liv Tyler y Jeremy Irons. Dir: Bernardo Bertolucci.

Cine Arteón: Hoy, a las 19 hs.

CRÍA CUERVOS

Con Ana Torrent y Geraldine Chaplin. Dir: Carlos Saura.

Cine Arteón: Mié 22, a las 17 hs.

DOCTOR STRANGE 2: EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

Con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Dir: Sam Raimi. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 16.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 21.50 hs.

EL GEMELO SINIESTRO

Con Steven Cree y Tristan Ruggeri. Dir: Taneli Mustone. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 23.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.45; tras sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.40 hs.

Showcase: Cas: 22.30 hs.

EL ULTIMO JUEGO

Con Troy Jones y Dom Cole. Dir: John David Moffat IV. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 20.35 hs.

GEORGE MICHAEL FREEDOM UNCUT

Documental. Dir: George Michael y David Austin. ATP.

Showcase: Sub: Mié 22, a las 19.45 hs.

GOLONDRINAS

Con Germán Palacios y Melanie Nacul. Dir: Mariano Mouriño.

Cine Arteón: Mañana, a las 19 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.30, 17.30 hs. Sub: 20.00 hs.

Cinépolis: 4D Sub: 22.15* hs. 3D Cas: 13.00, 16.00, 21.45 hs. 2D Cas: 12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 17.30, 18.30, 20.00, 22.00 hs. (*Solo vie, dom y mar)

Hoyts: 3D Cas: 12.30, 15.50, 19.00, 22.30 hs. 3D Sub: 22.10 hs. 2D Cas: 11.50*, 15.00, 18.10, 19.50, 21.20, 23.00; tras sáb, 00.40 hs. (*No se emite mar y mié)

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.00, 18.30, 19.45, 21.30, 22.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 15.20, 18.35, 21.45 hs. 2D Cas: 13.05, 14.55, 15.40, 16.10, 18.05, 18.55, 21.25, 22.05 hs. 2D Sub: 19.15, 22.05 hs.

LIGHTYEAR

Animación. Dir: Angus MacLane. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.10, 19.20 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 12.15, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00* hs. 3D Cas: 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 hs. 2D Cas: 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.30, 23.15 hs. (*Cancelada viernes, domingo y martes)

Hoyts: 3D DBOX Cas: 13.45, 16.10, 18.35, 21.00, 23.20 hs. 3D Cas: 13.05, 15.30, 17.55, 20.20 hs. XD DBOX Cas: 12.20, 14.45, 17.10, 19.35, 22.00; tras sáb, 00.30 hs. 2D Cas: 11.30*, 12.00, 12.45, 14.00, 14.20, 15.10, 16.25, 16.50, 17.35, 19.00, 20.00, 21.30; tras sáb, 00.00 hs. (*No se emite mar y mié)

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.00, 15.40, 16.40, 17.20, 18.00, 19.00, 19.40, 20.15, 21.20, 22.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 13.00, 14.40, 17.05, 19.30, 21.55 hs. 2D Cas: 13.20, 13.40, 14.00*, 14.20, 15.00, 15.20, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.25, 17.45, 18.10, 18.50, 19.10, 19.50, 20.10, 21.35, 22.15 hs. 2D Sub: 22.35 hs. 2D Cas con sub: solo sáb, 14.00 hs. (*No se emite sáb 17)

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30 hs.

PIEDRA NOCHE

Con Mara Bestelli y Alfredo Castro. Dir: Iván Fund.

Cine Arteón: Mañana, a las 17 hs.

POLINA

Con Anastasia Shevtsova y Juliette Binoche. Dir: Angelin Preljocaj.

Cine Arteón: Hoy, a las 17 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 13.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 17.10, 19.50 hs.

Showcase: Cas: 14.05 hs.

TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO

Con Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis. Dir: Dan Kwan y Daniel Scheinert. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.20 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 17.30, 20.10 hs.

Cinépolis: Sub: 20.30 hs.

Hoyts: Cas: 19.15 hs. Sub: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 13.30, 16.30, 18.40, *19.20, 21.40, 22.20 hs. Sub: 16.00, 16.50, 19.00, 19.40, 22.00, 22.40 hs. (*No se emite mié 22)

UNA MUJER PARTIDA EN DOS

Con Ludivine Sagnier y Benoît Magimel. Dir: Claude Chabrol.

Cine Arteón: Mié 22, a las 19 hs.

UNA PASTELERIA EN NOTTING HILL

Con Celia Imrie y Rupert Penry-Jones. Dir: Eliza Schroeder. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.20, 17.20 hs.

¿Dónde están?

CINE ARTEÓN

Sarmiento 778

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

CINE LUMIÈRE

Vélez Sarsfield 1027.

EL CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

Ike y Los Picantes. El músico rosarino se presenta en formato acústico. Jue 23, a las 20 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Trío Giménez López-Suárez+Mamet. Reconocidos instrumentistas de la escena del jazz local presentan composiciones originales propias. Hoy, a las 21 hs.

Nick Schinder. El cantautor presenta el show "Piano Bar Session" con una carta amplia de 400 artistas internacionales. Mañana, a las 21 hs.

80 Osos. Las mejores canciones de la década del 80 del pop y el rock internacional. Mié 22, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Tortul + Ardit. El pianista Joel Tortul recibe al cantante de tango Ariel Ardit. Jue 23, a las 21 h.

C. C. ROBERTO FONTANARROSA

San Martín 1080.

Amelia + Gladyson Panther. Cierre del ciclo Piso Compartido. Jue 23, a las 20 hs.