* Prime Video anunció una nueva serie local. Barrabrava, dice la gacetilla, será un drama “de hombres despreciados por el sistema quienes encuentran un lugar de pertenencia y respeto en las tribunas del estadio”. La historia seguirá al Polaco (Matías Mayer) y César (Gastón Pauls), dos pesados del Club Atlético Libertad del Puerto que se pelean el poder en su organización. El elenco incluye a Gustavo Garzón, Mónica Gonzaga, Ángelo Mutti Spinetta, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Alarcón y Eva De Dominici, entre otros. Su fecha de estreno será en 2023.





* Paramount+ estrenará los primeros tres episodios de Players el próximo viernes. La entrega, con estilo documental de falso documental, pone el foco sobre un equipo de esports del League of Legends en búsqueda de su primer campeonato después de años de fracasos. Para ganarlo, necesitarán que su prodigio, un novato de 17 años, y un veterano de 27 años dejen sus egos a un lado y trabajen juntos. La ficción, que lleva la marca de Funny or Die, fue creada por Tony Yacenda y Dan Perraul (American Vandal). Los fichines digitales ya tienen su parodia.



* La segunda temporada de Only Murders in the Building se estrenará el próximo 28 de junio Star+. Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez protagonizan esta comedia y whodunnit al mismo tiempo. En esta ocasión, los detectives amateurs con un podcast de true crime son investigados por un asesinato. Cosas que pasan en cualquier consorcio.

El personaje

Bob Evans de The Offer (Matthew Goode). La miniserie sobre el detrás de escena del rodaje de El padrino exhibe al mandamás de Paramount como gran titiritero. Sujeto con “más contactos que Dios”, en pareja con Ally McGraw, dueño de una personalidad colosal que acompaña con manierismos, peinado, voz y guardarropa extravagantes. Como si Don Draper, Austin Powers y el Gran Gatsby habitaran en un mismo cuerpo y estuvieran al frente de una major cinematográfica.