El Gobierno celebró el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. El presidente Alberto Fernández reivindicó la victoria y la aparición de gobiernos progresistas en la región. Cristina Fernández de Kirchner se comunicó por teléfono con el exalcande, y luego reconstruyó en las redes la conversación. Hubo saludos y mensajes de funcionarios, gobernadores, legisladores y dirigentes de diversos espacios políticos. Eduardo Wado de Pedro y Andres "El Cuervo" Larroque publicaron en sus cuentas de Twitter la misma foto de archivo con el saludo de Petro y Diego Maradona con una remera que dice: "La paz nos mueve. Bogotá humana".



“Me llena de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia Márquez Mina con el que culmina el proceso electoral en Colombia”, dijo el Presidente Fernández. “Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él", escribió en Twitter. Más tarde, al hablar en un canal de televisión dijo que tenía un particular aprecio por el exintendente de Bogotá. "Estoy contento porque tengo un particular aprecio por Gustavo Petro”, sostuvo. “Sé todo lo que ha luchado para poder lograr este resultado, creo que para Colombia es un cambio importantísimo. Es una expresión de la voluntad de que Colombia se sume a la América Latina que pretende unirse y creo que Petro es una persona muy importante para lograr ese objetivo".

La titular del Senado acudió a Twitter para relatar cómo se enteró de la noticia de la victoria y detalló la breve comunicación que mantuvo con el líder izquierdista. "19:50 hs aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia", escribió CFK. "Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz:



– Hola presidente...



– Aquí Gustavo Petro, Cristina –dijo él. Y ella explicó: “Juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía. Se lo dije y se rió. Estaba emocionado, yo también”.



– Ahora a construir la paz –le dijo él.

CKF retomó las palabras de Petro y escribió: “Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia. ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!”



Desde la cuenta oficial de Cancillería Argentina, el gobierno de la República Argentina saludó "al pueblo colombiano y a sus autoridades por la jornada electoral" y felicitó a Petro, cuya victoria en los comicios presidenciales "refleja la voluntad de cambio hacia un país más justo e inclusivo".

Les ministres

Elizabeth Gómez Alcorta manifestó su "inmensa alegría" por el triunfo: "Se renueva la esperanza de una América Latina libre, justa y soberana. Mi abrazo al pueblo colombiano. Sigamos construyendo igualdad y oportunidades para todxs en toda la región". Jorge Taiana llamó al nuevo Presidente colombiano a trabajar "para consolidar una región con mayor integración, igualdad y Justicia Social" y le envió "los mejores deseos para esta etapa que comienza el pueblo colombiano". Jorge Ferraresi recordó la visita de Francia Marquez a Argentina y celebró que es "la primera mujer afro en llegar a su cargo. Nuevos colectivos vinieron a cambiar la forma de hacer política". Daniel Filmus comentó: "Día de fiesta para el pueblo de Colombia", y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, aseguró que "América Latina seguirá trabajando unida por el desarrollo de nuestros pueblos". Horacio Pietragalla Corti saludó a "nuestros hermanos/as de Colombia por esta victoria que lleva a la presidencia a Gustavo Petro, a quien deseamos que guie a Colombia hacía esa patria grande, libre, justa y soberana que tantos millones soñamos!".

Otras voces

Axel Kicillof citó un saludo del ahora flamante mandatario colombiano por las elecciones nacionales de 2019. "Felicitaciones a Gustavo Petro y a Francia Marquez presidente y vice electos de Colombia. ¡Vamos con la Patria Grande!", dijo el gobernador bonaerense. Hubo mensajes de Alicia Kirchner, Victoria Donda Pérez, Victoria Tolosa Paz y la legisladora porteña Ofelia Fernández: "felicitaciones y mucha fuerza" a los ganadores y expresó: "Esta noticia es esperanzadora para quienes creemos en la justicia social y en el orgullo latinoamericano".



Los saludos corrieron apenas caída la noche en Buenos Aires. Saludó el socialista Jorge Rivas que habló de "un cambio de época". Y la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado, Anabel Fernández Sagasti: "Hoy PetroEsPresidente y se renueva la esperanza de la Patria Grande!". Leopoldo Moreau fue uno de los primeros en expresarse: "Gustavo Petro terminó con la hegemonía histórica de la derecha en Colombia. Ganó en un país que se erige como un portaaviones de Estados Unidos en el corazón de América del Sur. Ahora vamos con Lula. Hay que cuidar la estabilidad en nuestra Patria", sostuvo el diputado.

La exembajadora argentina en Venezuela y el Reino Unido, Alicia Castro, aseguró que en Colombia "triunfó el amor y la decisión del pueblo de ser libres". "Colombia emancipada, Colombia la hija amada de Bolívar. Colombia, los sueños truncados de Gaitán. Contra los narcos, los paras, la prensa canalla, la represión, el uribismo y contra Washington, triunfó el amor y la decisión del pueblo de ser libres", escribió en su cuenta de Twitter.